Molia se alii inisinia taavale i le sauaina o le tuagane a lona pule

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso 24 o Oketopa, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripoti iai lana inisinia, sa nofo ma fa’afefe lona tuagane, i se naifi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i le fale faigaluega a le tamaitai na valaau i leoleo ma sa fa’amatalaina e le tamaitai i leoleo, le alu atu o lona tuagane i lona fale faigaluega ma faamatala atu le faalavelave na tupu i le fale.

Sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le tuliloaina atu e le na molia, le susuga ia Tyrone McFall, ia lona tuagane, i lona fale faigaluega. Ae na toe alu ‘ese Tyrone (le na molia) ina ua iloa, ua valaau e le tamaitai ia leoleo.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai, i leoleo, o McFall, o lana inisinia taavale, ae e leai sona laisene avetaavale. Ma na fa’ailoa foi iai e le tamaitai, i leoleo, ia le nofoaga e mafai ona maua ai le na molia. Sa faapea ona agai atu loa iai leoleo, ae peitai, e o’o atu, ua leai McFall.

Ae o le faamatalaga a se molimau, na taunu’u atu ia McFall, ma toe alu ‘ese. Ma sa ta’ua e le molimau i leoleo, sa i luga i le fogafale , ae ona va’aia le taufa’amata’u e le na molia, ia le tuagane o le tamaitai sa valaau i leoleo. Sa u’uina e le na molia, ia se naifi, i le papatua o le na a’afia ma e tusa ai ma le va’ai a le molimau, e foliga mai sa a’afia le na molia, i vaega o fuala’au faasaina.

Ina ua mae’a le talanoaga a leoleo ma le molimau, sa fa’asino iai e le molimau ia le nofoaga e ono maua ai le na molia ma o iina na maua atu ai e leoleo ia McFall, o lo’o fealua’i mai i luga o le auala sima.

Ma ave faapagotaina ai loa e leoleo ia McFall (le na molia).

I le fa’atalanoaga o McFall, e leoleo, sa ia ta’ua ai le iai o se la fe’ese’esea’iga o manatu, ma le na a’afia, ae ua mae’a ona fofoina le la mataupu. Ae na lokaina pea le na molia, ona sa iai se fa’atonuga aloaia mai i le faamasinoga, i se mataupu ua tuanai, e tatau ai ona loka o ia (le na molia).

O le aso lava lea, na o’o atu ai le alii na a’afia, i le ofisa a leoleo ma faia sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Sa ia ta’ua lona agai atu i le fale, e vaai po o iai seisi. Ae ona faalogoina le savali atu o se tagata i on atua ma le tu’uina atu o se a’upega, e pei o se naifi, i lona papatua. Ma ia liliu mai, ma ona va’aia ai le na molia.

Sa ta’ua e le na a’afia, ia le fa’amata’uina o ia e McFall (le na molia) i le naifi ma sa ia fesili atu foi, i le alii na a’afia, pe fia fusu, pe fia tui o ia i le naifi. Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona tamo’e ese ae sa fa’aauau ona valaau atu le na molia ma palauvale atu.

O iina na alu ai loa le na a’afia, i le fale faigaluega a lona tuafafine, e ripoti iai le mea sa tupu, ae na mulimuli atu ia McFall ia te ia, i le fale faigaluega a lona tuafafine.

Sa iloa e le na a’afia ia McFall, ona e latou te nonofo fa’atasi i le fale e tasi, ma o le inisinia taavale a lona tuafafine.

O moliaga sa faia faasaga ia Tyrone McFall, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i 15 aso, po o sal atupe e ta’i $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 sa faatonuina le na molia, e totogia, e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.