Molia se alii i le fa’ao’olima i sana uo teine i lona fale faigaluega

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O le aso 16 o Me, 2026, na vala’au atu ai se tasi, i le ofisa a leoleo, e ripotia ia le sauaina o se tamaitai e la te faigaluega faatasi, i luma o le latou fale faigaluega.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, sa fa’afeso’ota’ia lo latou ofisa, e se tasi o le aufaigaluega, ina ua ia va’aia i ata vitio a le latou faleoloa, ia se alii, o sauaina se tasi o tamaitai o le latou aufaigaluega, i luma o le pakaga taavale a le faleoloa.

O le na molia i lenei mataupu, o se alii 20 tausaga, e suafa ia Salevao Toleafoa.

Sa molimauina i ata vitio a le faleoloa, ia le faatalitali o Salevao (le na molia) i fafo o le faleoloa, ae taunu’u atu le taavale a le tamaitai na a’afia, ua foi atu mai i lana malologa.

Ma na va’aia ia le savali atu o le na molia, i le taavale, a’o taumafai le tamaitai na a’afia, e paka le taavale. Ma sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le tu’iina e le na molia, o le taavale, i le itu a le avetaavale, ma fa’aauau ona ‘e’e i le avetaavale. Ina ua matala mai le faitoto’a a le tamaitai na a’afia, sa amata ona tatu’i totonu o le taavale, ona oso lea i totonu o le taavale.

Sa ta’ua e leoleo, ia le solomuli faafuasei o le taavale, ma agai ese atu ma le pakaga. Na faapea ona agai atu loa leoleo, e fai a latou su’esu’ega, ona o se popolega i le tamaitai na a’afia. Ae e taunu’u atu leoleo i le faleoloa, ua mae’a ona toe fo’i atu le taavale a le tamaitai na a’afia, ma o lo’o i fafo ia le na molia.

Na faapea ona ave uma ia le na molia ma le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo, mo le su’esu’eina.

Ae e le’i faatalanoaina e leoleo, ia le tamaitai na a’afia, sa muamua ona vala’au e leoleo ia le vaega a le EMS, ona o manu’a sa va’aia i ona foliga, ua, tau’au, lima, taliga ma lona papatua.

Sa faamatalaina e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia lona alu ‘ese atu mai i le faleoloa, ina ua ta le taimi o lana malologa, ae ina ua ia toe fo’i mai, sa ia vaaia le tu atu o le na molia, i fafo o le faleoloa.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le alu atu faafuase’i a le na molia, ma taumafai e tatala le faitoto’a o le taavale, ma tatu’i atu o ia, a’o ia taumafai e paka le taavale. Ma na faapea ona u’una’i ese atu o ia, e le na molia, mai i le nofoa avetaavale, ae oso atu i totonu, ma o la o ese atu ai mai i luma o le faleoloa.

Na faamatala foi e le tamaitai na a’afia, ia le su’esu’eina o ia e le na molia, po o fea sa alu ai i le taimi o lana malologa. Ae peitai, na fiu e tali mai i le na molia, ae sa fa’aauau pea ona fasi o ia, ma musu e la te toe fo’i mai i le faleoloa.

Sa i’u ina fa’atu e le na molia, ia le taavale, i se nofoaga ma o la talanoa ai, ae la te le’i toe fo’i mai i le faleoloa lea e faigaluega ai le tamaitai na a’afia.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ua atoa le lima masina o le la mafutaga ma le na molia, ma e le o se taimi muamua lea ua fa’ao’olima ai le na molia, ia te ia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia te’ena ia ripoti, i lona fa’ao’olima i le tamaitai na a’afia. Ae peitai, ina ua fa’aali iai e leoleo ia ata vitio mai i le faleoloa, na sui ai loa le faamatalaga a le alii.

Na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona alu i le faleoloa e su’e le tamaitai na a’afia, ina ua ia faalogo i ni faamatalaga, sa ia masalomia ai le mea o alu ai. Ma na oso lona le fiafia, ina ua le tali mai e le tamaitai lana telefoni.

Sa faamaonia foi e le na molia, i se taimi mulimuli ane, ia lona fa’ao’olima i le tamaitai, ina ua ia toe fo’i atu i le faleoloa ma o se tulaga ua salamo ai.

Na molia Salevao Toleafoa i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Ave faapagota sese o se tagata (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.