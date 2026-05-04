Molia se alii i le faafefe o se tamaitai sa la faauo, i le oti
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
Ia Aperila 1, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i se tamaitai i Matu’u, i le nofo o se alii na la fa’auo muamua, le susuga ia Penetekoso Maligi, ma fa’afefe o ia i le oti.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’ato’a tatalaina i tua mai i le falepuipui, ia le na molia, i le lua vaiaso ua tuanai, ae o lea na toe saili e leoleo i le taeao o le aso muamua o Aperila, i le fa’alavelave na tupu i lona fale i Matu’u.
Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faamatalaina e lenei tamaitai lona fefe ma lona lelava. Sa va’aia e leoleo ia le fa’amaumauina o faitoto’a uma o le fale a le tamaitai na a’afia, mo le puipuiga o lona saogalemu.
I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa ia ta’ua le amata o lenei fa’afitauli i le 6:00 i le taeao, a’o ia tapenaina lana tama teine e 12 tausaga, mo le aoga. Na ia fa’alogoina se tu’itu’i leotele i le faitoto’a ma e tatala atu, o lo’o tu mai ai le na molia.
Sa ulufale faamalosi atu le na molia i totonu o le fale, ma amata ona ‘e’e atu ia te ia ma ia (le na molia) fa’ailoa atu i le tamaitai na a’afia, na mafua ona tatalaina o ia (e na molia) mai i le falepuipui, ina ia fasioti o ia (tamaitai). Ma na ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia le u’uina e le na molia, ia se ‘ili afi.
Sa faamatala atili e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ina ua mae’a le faamatalaga a le na molia, na ia alu loa i fafo ma le fale ma toe fo’i atu ma se samala ma fa’ailoa atu i le tamaitai na a’afia, o le a ia tata’eina uma fa’amalama o le fale ma nisi fa’amatalaga taufa’amata’u, e aofia ai ma le fasiotia o se tagata o lo’o nofo totogi i le fanua a le tamaitai na a’afia.
Ma sa fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, ia le tupu o nei mea uma, i luma o lana tama teine. Na toe vala’au mai lana tama teine mai i le a’oga, i lea aso, e siaki o ia.
Na ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia lona fa’atonuina faafia, o le na molia, e alu ‘ese ma lona fale, ae musu le alii. Ma na ia fa’ailoa atu foi i le na molia, e le o toe mana’o e iai se la feso’ota’iga, ma ua mae’a ona ia fa’afeso’ota’i ia le ofisa a le faamasinoga (probation office), e fa’aleo iai ona popolega, i uiga fa’aalia a le na molia.
Na fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ua atoa le vaiaso talu ona tatalaina mai i tua le na molia, ma i lena taimi atoa, sa fai ma alu atu i lona fale, i le po ma tu’itu’I leotele i faitoto’a ma palauvale atu ia te ia.
Ae peitai, e na te le’i ripotia ia faafitauli, ona sa lapata’ia o ia e le na molia, ma faafefe o ia i le oti, pe a ia valaau i leoleo.
Sa taumafai leoleo e saili le na molia, i totonu o le afioaga o Matu’u, ae peitai, e le’i faamanuiaina a latou taumafaiga.
I le aso 2 o Aperila, na fa’atalanoa ai e leoleo ia se tamaitai, o lo’o nofo totogi i le fale a le tamaitai na a’afia ma sa faamaonia e lea tamaitai, ia lona lagonaina o le faapisa a le na molia ma lona lafoina o ni faamatalaga tau fa’amata’u, e aofia ai le fa’ao’o o le oti, i le tamaitai na a’afia.
O moliaga na faia faasaga ia Penetekoso Maligi, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O ni vaega ‘E’ i solitulafono mama, ae o le a fa’aaoga faasalaga o vaega ‘I’.
O faitauga e 3 ma le 4, o le Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana faapea ma le ‘stalking’ (sauaga i totonu o aiga) – O ni vaega o solitulafono i le vaega ‘A’, ae o le a fa’aaogaina ia faasalaga mo solitulafono vaega ‘E’.
Faapea ma le moliaga o le Faomea i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa (sauaga i totonu o le aiga), ae o le fa’aaogaina ia faasalaga o le vaega ‘E’.
Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.