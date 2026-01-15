Molia ni leoleo i le fa’ao’olima – fa’afaigaluega i totonu o le ofisa a’o faia su’esu’ega
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
Ua faamaonia mai e le Komesina a Leoleo, le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, ia le toe suia o galuega a nisi o leoleo e to’atolu, o lo’o ua molia nei i tu’ua’iga o le fa’ao’olima, e tusa ai ma se tagi a se aiga i Leloaloa.
E lua ni alii ma se tamaitai leoleo e to’atasi, ua fa’afaigaluega i totonu o le ofisa a leoleo, a’o fa’ataunu’uina se su’esu’ega i tu’ua’iga.
E tusa ai ma le tagi ua faia faasaga i nei sui malu o le malo, sa ta’ua ai le faia o se latou (leoleo) fa’atasiga i le uafu i Leloaloa, ma fai ai se latou inuga pia ma pisa leotetele ai, se’ia o’o atu lava i le tulua o po ma ao.
Sa alu atu se alii o le aiga o lo’o tagi, ma talosagaina leoleo o lo’o molia, e fa’ata’ape le latou inuga. Ae e tusa ai ma le ripoti a le aiga o lo’o tagi, le sauaina e leoleo ua molia, ia le alii o le aiga ma manu’a ai lona ulu, mata, lima ma vae.
O le tuga o manu’a o le alii ua molia ai leoleo, ua fa’apea ona fesiligia ai amioga a i latou ua molia, i taimi e le o faigaluega ai.
Ua faapea ona fa’amamafaina e le Komesina ia lona tu’uto i le tutusa o faaiuga e faia ia i latou uma sa a’afia, ma o le a leai se faiga fa’apito i leoleo na a’afia. Ua ia fa’atonuina le vaega a le CID (Criminal Investigations Division) ina ia faia se su’esu’ega auiliili, e faatatau i tu’ua’iga uma ma fa’amautuina le tali uma o leoleo i le tulafono.
E le gata i lea, na fa’aalia e le alii Komesina ia lona fa’atalitali i fa’ai’uga a le vaega a le CID mo le faia o se faaiuga.