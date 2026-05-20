Molia ni alii se to’afa ina ua faaiu puta se ta’aloga volipolo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 25 o Aperila, 2026, sa o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tamaitai, na ripotia ia ni alii se to’afa, i le sauaina o lona ‘nephew’ i le afioaga o Aasu.

O se taimi mulimuli ane, na ave faapagota ma molia ai nei alii e to’atolu, faatasi ai ma se to’atasi na loka ma molia mulimuli ane, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na ripotia atu le faalavelave e se tagata o le aiga ma agai atu ai loa leoleo i Aasu.

Ina ua taunu’u leoleo, sa le mafai ona feso’ota’i ma le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, ona o le taimi lea o lo’o faia ai se fono a le aiga. Ae sa taofi e le alii na a’afia i le faalavelave, ia le taavale a leoleo. Sa faapea ona fa’atalanoaina e leoleo ia le alii na a’afia, ae sa togafitia e le vaega a le EMS ona manu’a.

E pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, o manu’a a le alii talavou na a’afia, na aofia ai le fula ma ta’e o lona mata, o manu’a i le itu tauagavale o ona foliga ma lona laugutu.

I le faamatalaga a le alii na a’afia, i leoleo, sa ia ta’ua a I le amataina le misa, a’o faia se latou taaloga volipolo ma alii e to’afa na molia. I le taaloga mulimuli, sa kiki ai e Jason Selesele (le na molia) ia le polo i se pupuvao.

Ae ina ua faatonu e le alii na a’afia, ia Jason (le na molia) e alu e aumai le polo sa ia kikiina i fafo, na fai o le le faia e Jason (le na molia), ae na ia savali ese. O iina na amata ai loa ma se tauga’upu ma i’u ina tu’i ai e Jason (le na molia), ia le alii na a’afia, ma feosofi atu ai ma isi alii e to’atolu.

O i latou e to’afa na molia i lenei faalavelave, na aofia ai Jason Selesele, Taulauniu Niko, Palemene Niko ma Viliamu Niko.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia le alii na a’afia, sa o latou agai atuloa i le fale o iai i latou e to’afa. Na mafai ona maua atu e leoleo ia Jason, Taulauniu ma Palemene, i le fale, ma ave faapagotaina ai loa i latou, ma aveina i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ioe Jasona ma Palemene e fai ni a latou faamatalaga, i leoleo. Ae sa tete’e ia Taulauniu.

I lana faamatalaga i leoleo, sa fa’amaonia ai e Jason (le na molia) ia lona le fiafia i le taimi o le latou taaloga, ona o le tuli so’o o ia e alu e ao mai polo o le taaloga, pe a lelea i tua. O le mafua’aga foi lea na ia kikiina ai le polo i tua, i le latou ta’aloga faai’u, ma savali agai i le fale.

Sa ta’ua e Jason (le na molia), ia le valaau atu o le alii na a’afia ma faatonu o ia (Jason) e alu e aumai le polo. Na faamaonia e Jason (le na molia), ia lona fa’ao’olima i le alii na a’afia ma feosofi atu ai tagata o lona aiga, e fesoasoani ia te ia.

Na ta’ua foi e Jason (le na molia), o Viliamu Niko (le na molia) na muamua oso atu e vaovao le misa, ae mulimuli feosofi atu isi alii, e fesoasoani ia te ia, i le fasiga o le na a’afia.

I le faamatalaga a Palemene Niko, i leoleo, sa ia ta’ua ai lona molimauina o le fe’ese’esea’iga i le va o le alii na a’afia ma Jason (le na molia), ma sa ia faamaonia ai le la feosofi ma lona uso, ina ua fufusu ia Jason (le na molia) ma le na a’afia.