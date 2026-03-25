Maliu se tamaitai i se faalavelave na tupu i Puapua Leone

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le te’a o le 10 i le po o Fepuari 16, 2026, na tula’i mai ai se fa’alavelave i le afioaga o Puapua, i Leone, i le va o ni tamaitai se to’alua, i tafatafa o le falesa a le ekalesia Alofa Tunoa, ma maliu ai se tasi o tamaitai.

Na faatopetope atu leoleo ma vaega o le EMS i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ina ripotia le a’afia o se tasi o tamaitai i ni manu’a mai i se naifi. E le’i umi ona taunu’u le na manu’a i le falemai a le LBJ, ae maliu o ia.

Ma na molia ai le tamaitai o Maryann Galo i lenei fa’alavelave, i moliaga o le Fasioti Tagata i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o se faasalaga i le va o le 10 ma le 30 tausaga.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o se faasalaga i le va o le 10 mam le 30 tausaga.

Faitauga 4: Fasioti tagata le fuafuaina – O se vaega ‘D’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga ua e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e pei ona sa failaina ia Fepuari 24, 2026, sa o’o atu le vala’au i le ofisa a leoleo i Leone, e tusa ai ma le fa’alavelave i Puapua, Leone ma na faapea ona logoina e leoleo ia le vaega a le CIIB, mo se fesoasoani.

Sa ta’ua e le foma’i i le LBJ, na mafua ona maliu le tamaitai na aveina atu i le falemai, ona o le tuga o ona manu’a na afaina ai ona totoga.

I su’esu’ega na faataunu’uina e leoleo, sa fa’atalanoaina ai le alii leoleo po a le aulotu na tupu ai le faalavelave, ma o ia lea sa avea ma molimau autu.

E tusa ai ma le faamatalaga a le molimau, i lea po, na ia lagonaina ai se tamaitai o ‘e’e ma palauvale ma fa’aumu, a’o savali atu i luga o le auala, e latalata i le falesa. Sa mafai ona fa’amaonia, o Maryann Galo lea na savali i luga o le auala ma pisapisa o.

Sa ta’ua foi e le molimau, ia lona va’aia o seisi tamaitai, o mulimuli atu ia Maryann (le na molia), ma na va’aia foi se pikiapu lanu uliuli, o agai atu i le itu i Sasa’e, na tu i tafatafa o le na molia, e foliga mai o lo’o taumafai tagata i le taavale, e talanoa i le na molia, ae na vave ona toe fa’aauau ‘ese atu le taavale.

O sina taimi mulimuli ane, na maua atu ai e le tamaitai lona lua ia Maryann (le na molia) ma amata ona o la fufusu. Na fa’aauau le fusuaga i se fanua i tafatafa o le falesa. Ma na ta’ua e le molimau ia le ta’atia i lalo o Maryann (le na molia), ae na pito i luga le tamaitai na maliu.

Ae sa o’o atu ia le uso a le na molia ma vaovao le misa, peitai, e le’i umi, ae toe amata. Ae o le taimi na tu’u’ese’ese ai tamaitai e to’alua, na se’i ai e Maryann (le na molia) ia se naifi mai i lana ato fa’afafa, ma ia oso atu i le tatui fa’atollu ia le na maliu.

O se taimi mulimuli ane, na fa’amaonia ai e le na molia, ia lona tagatavaleina o le na molia, ma ia fa’amatalaina ia lona fa’aaogaina o se naifi e fa’ao’o ai manu’a i le na maliu.

Na toe savali le na maliu i le alatele ma na ripotia ia lona faia o se faamatalaga e tusa ai ma le tulaga ua o’o ia te ia, ae e le’i pa’u i lalo.

Sa tamomo’e atu nisi na iai i le taimi na tupu ai le fa’alavelave ma fesoasoani i le na maliu, ae e le’i taunu’u atu le EMS.

Na amata mai i le aso lena, o saili e leoleo ia le na molia, se’ia o’o i le aso na soso’o ai. Ma na maua atu o ia i se fale ma avefaapagota ai o ia i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

I le fa’atalanoaga a le vaega a le CIIB ma le na molia, sa faamatala ai e le na molia ia lona alu i le fale a lana uo tama, i le afiafi na tupu ai le faalavelave, e aumai ni ana meatotino, ae sa tuli’ese o ia. Ma o le mafua’aga lea o lona ita ma lona le fiafia. Sa ia fa’amaonia lona ‘e’e, palauvale ma lona fa’aumu, a’o savalivali i luga o le alatele.

Sa ta’ua foi e le na molia, ia lona le iloa o lo’o mulimuli atu le na maliu, se’ia o’o atu i on atua ma amata ona futi lona ulu ma fasi o ia. Sa ta’ua foi e le na molia, ia le tosoina o ia i se fanua lata ane ma na fa’aauau ona fasi ai o ia.

Na ta’ua foi e le na molia, ia lona se’i ina o se naifi mai i totonu o lana ato fa’afafa, ina ua toso ‘ese e lona uso i la’ua, ma tui ai le na maliu.