Lu’i e le fafine ia lona to’alua ae molia ai i le fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 17 o Novema, 2025, na faila ai i le Faamasinoga Faaleitumalo ia se faatonuga fa’alefaamasino, mo le avefaapagotaina ma le o’o atu i luma o le faamasinoga, ia se fafine, sa molia i le fa’atupu vevesi ma lona lu’iina o lona to’alua.

O le aso 15 o Novema, 2025, na vala’au atu ai se tamaloa i le Ofisa o Leoleo i Tafuna, e lipotia ai lona to’alua, o lo’o fa’atupu vevesi ma sauaina o ia.

Ae o le taimi foi lea, na maua ai seisi vala’au a leoleo mai i se fafine, na valaau atu e ripotia se misa a se ulugalii.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa muamua ona o latou talatalanoa ma le tamaloa na a’afia, ae o le taimi lea, sa lagonaina e leoleo ia le ‘e’e mai o o le fafine mai i totonu o le fale, i lona to’alua.

Ona savali atu lea i fafo o le fafine (le na molia), ae ina ua taumafai leoleo e faatalanoa, sa musu le tina. Na maitauina e leoleo ia le fa’asuaava o le na molia.

O se taimi mulimuli ane, na fa’amaonia ai le suafa o le na molia, o Esther Puletofi.

E tusa ai ma le faatalanoaga o le to’aua a le na molia, sa ia ta’ua ai le tu’ua e le na molia, o le fale, i le 7:00 i le taeao, e alu i le fale, ae toe fo’i mai ma ni apa pia se 12. Na ia alu loa i le moe, ae fai le inuga pia a lona to’alua (le na molia) i totonu o le fale.

Ae sa fa’ate’ia o ia i luga mai lana malologa, ina ua amata ona ‘e’e ma palauvale atu lona to’alua. Sa faapea foi ona taumafai le na molia, e tu’i o ia (tamaloa na a’afia). A’o ia (tamaloa) e taofiofi lona to’alua (le na molia), na i’u lava ona tau lana tu’i i lona gutu. Ma sa ta’ua foi e le tamaloa na a’afia, o le taimi lea, na toe 4 pia sa totoe mai i pia e 12 na fa’atau e lona toalua (le na molia).

Sa ta’ua foi e le tamaloa na a’afia, ia lona taumafai e fa’afilemu lona to’aua (le na molia), ae sa fa’aauau pea ona fa’apisapisa le na molia, o le mafuaaga lea na ia vala’au ai loa leoleo.

E to’alua ni molimau na fa’atalanoaina e leoleo ma e tusa ai ma le faamatalaga a le molimau muamua, sa ia fa’alogoina le leotele o le pisa a le ulugalii i leisi potu. Ma sa ta’ua e le molimau e faapea, e na’o le ulugalii lava lea e taumafa ‘ava, i le latou fale.

I le faamatalaga a le molimau lona lua, sa ia ta’ua ai lona va’aia o le ulugalii o fai se la tauga’upu, ma tu’i ai e le fafine (le na molia) ia lona to’alua. Ma sa ia va’aia le taumafai o le tamaloa e fa’afilemu lona to’alua (le fafine na molia).

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia molimau, sa aveina atu loa le na molia i le ofisa a leoleo i Tafuna, ae o le taimi lea na fa’aauau ona ‘e’e, le na molia. E o’o lava i le taimi na taumafai ai leoleo e faatino o latou tiute, sa fa’aauau pea ona fa’alavelave le na molia.

O moliaga na faia e faasaga ia Esther Puletofi, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.