Loka se tama matua na fa’atupu vevesi i totonu o le faletupe

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 6 o Aperila, 2026, na tula’i mai ai se fa’alavelave i totonu o le faletupe a le Teritori o Amerika Samoa, i Utulei, ina ua alu atu se tama matua e 65 tausaga, i totonu o le faletupe ma amata ona palauvale leotele ma fa’amata’u se tasi na i totonu o le faletupe. Ae ina ua o atu leoleo ma tauavae e ave faapagota o ia, na liliu mai le na molia ma fia misa mai i leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu i le ofisa a leoleo, ia se vala’au, i le 2:38 i le aoauli, mai i leoleo o le faletupe, e tusa ai ma se tama matua o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le faletupe.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia ia Kapeneta Tupua, le na molia, o tu i tafatafa o le faitoto’a ma ‘e’e ma palauvale agai i leoleo o le faletupe, i lona fia iloa po o ai na vala’auina ia leoleo.

Sa ta’ua e nisi o molimau, ia lo latou lagonaina o le leo a le na molia, i totonu o le faletupe ma na va’aia le le mautonu o le toatele o tagata sa i totonu o le faletupe.

E tusa ai ma se tasi o molimau, na ta’ua ai le amataina o le faafitauli ina ua ulufale atu le na moia ma amata ona fai sana lauga fa’aleaganu’u i se tasi na i totonu o le faletupe.

Na o’o lava ina tula’i mai se tama matua ma taumafai e fa’afilemu le na molia, ae peitai, na avea lea tulaga ma auala na atili ai ona fa’atetele ia le ‘ava’avau a le na molia.

Sa ta’ua foi e le aufaigaluega a le faletupe, i leoleo, ia le iai o ni faamatalaga na lafo e le na molia, sa le’i nofo lelei i le fa’afofoga a le mamalu o le atunu’u na i totonu o le faletupe. Ma na fa’ailoa mai ai i ia faamatalaga, le ono a’afia o le saogalemu o tagata, i le na molia. Ma sa i’u ina tu’ua e le tagata na aga’i iai le ma’ema’ea a le na moia, ia le faletupe, ae peitai, sa fa’aauau pea ona pisapisao le na molia.

Na o’o lava ia faamatalaga le taupulea a le na molia, i nisi o taitai o le malo na iai i totonu o le faletupe, lea na aofia ai ma le Afioga i le Lutena Kovana.

Sa taumafai leoleo o le faletupe e fa’afilemu le mataupu, e ala i le ta’ita’ia o le na molia, i fafo o le faletupe. Ae peitai, sa ta’ua i ripoti, ia le toe ulufale atu o le na molia, i totonu o le faletupe, ma toe amata ai lana sauniga. O lea na i’u ai ina vala’au e leoleo o le faletupe, ia le ofisa o leoleo, mo se fesoasoani.

Ina ua taumafai leoleo e ave faapagota le na molia, sa tete’e o ia ma fai ai sina a latou tauiviga ma leoleo, ae na mafai ona loka e leoleo ona lima ma ave o ia i le ofisa a leoleo, a’o fa’aauau ona fa’alala e le na molia, ia le faia o sana tagi e faasaga i leoleo.

Ina ua fesiligia le na molia, e leoleo, i le mafua’aga o lona ma’ema’ea i totonu o le faletupe, sa ta’ua e le na moia, ia lona alu atu i le faletupe e fufusu ma se tasi na i totonu o le faletupe.

O moliaga na faia faasaga ia Kapeneta Tupua, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele ma le Solivale o le faletupe – O ni vaega ‘E’ i solitulafoono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i ono masina, po o se sala tupe e ta’i $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.