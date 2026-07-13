Loka se alii ina ua tu’ua’ia e lana uo teine i le fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le afiafi o le aso 29 o Iuni, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna ma ripotia ai lana uo tama, i le sauaina o ia, i se paipa uga (PVC).

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo, i Nu’uuli, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tamaitai na a’afia. I lana faamatalaga, sa ia ia ta’ua ai le taumafai o Mati’a Paulo (le na molia), e ulufale faamalosi atu i totonu o lona fale, ma taumafai e fasi o ia.

Na faamatala e le tamaitai na a’afia, sa amata mai le la mafutaga ma Mati’a (le na molia), i le tausaga e 2020 ma ua fia sina leva ona o la nonofo faatasi, i se fale nofo totogi i Nu’uuli, na’o la’ua.

E le gata i lea, sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, e na’o ia e faigaluega, ma totogi le la fale ma a la pili. E leai se la fanau.

Ae o le ta o le 10:00 i lea taeao, sa tapa mai ai e le na molia, ia lana telefoni, ae na musu, ona sa ia maua ai ni meli mai i seisi fafine, e nofo ma fa’aigoa ia le na molia, o ‘Babe’.

O le musu o le tamaitai na a’afia, e tu’u atu lana telefoni i le na molia, sa ai le le fiafia o le na molia ma tago, i le u’u le vae o le tamaitai, ma taumafai e toso atu ia te ia (le na molia) ma ta fa’alua lona nofoi i se paipa uga (PVC), ma taumafai e se’i ese le telefoni mai i le tamaitai na a’afia.

Ona sa na’o la’ua i le fale, e leai nisi na molimauina le faalavelave na tupu.

O sina taimi mulimuli ane, na alu ‘ese atu ai loa le tamaitai na a’afia, mai i le fale, ma ia tago i le loka ia le fale. Ma ina ua ia (tamaitai) toe fo’i mai i le fale, sa nofo ma loka ia le na molia, i fafo ma le fale.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, sa fai sina umi o nofonofo ia Mati’a (le na molia), i fafo o le fale, ona ia taumafai loa lea e fosi le tatalaga o le faitoto’a. Na avea lea tulaga ma mafua’aga sa atugalu ai le tamaitai na a’afia, ona sa folafola e le na molia, ia le fasi o ia pe a o’o i totonu o le fale.

O lea, na valaau ai loa e le tamaitai na a’afia, ia leoleo. Ae e taunu’u leoleo, ua tu’ua e le na molia, ia le fale ma le fanua.

Sa amata ona tau saili e leoleo ia Mati’a (le na molia), ma ave le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo, mo le faia o sana faamatalaga. Sa o’o sailiiliga a leoleo, i nofoaga na ta’ua e le tamaitai na a’afia, e masani ona alu iai ia le na molia, ae peitai, sa le faamanuiaina taumafaiga a leoleo.

O le o’o atu o sailiiliga a leoleo, i tafatafa o le faleoloa a le KT Mart, na o latou va’aia ai se alii, e foliga mai o le na molia, o savali mai i se auala pefu. Na taofia e leoleo ia le na molia, ma tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu o ia (le na molia), i le ofisa a leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, sa molimauina e leoleo, ia le uno’oa o tua o le vai taumatau a le tamaitai na a’afia, e fa’amaonia ai lana faamatalaga i le sasaina o lea vaega o lona tino, e le na molia, i le paipa uga (PVC).

Ae ina ua fesiligia e leoleo ia le mea o iai le PVC, sa musu le tamaitai, e o’o atu leoleo, i lona fale, e aumai le PVC, ona sa fefe ina ne’i tuli ‘ese o ia e le pule o le fale nofo totogi, ona e musu le pule o le fale nofo totogi, e o’o atu ni taavale leoleo, i le fanua.

Sa faapea foi ona ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, le manaomia o se fesoasoani a le tamaitai na a’afia, i le tusia o lana molimau, ona o le fa’aletonu o lana va’ai.

I le faatalanoaga a leoleo ma le na molia, sa faamaonia ai e le na molia, ia le faia o se la tauga’upu ma le tamaitai na a’afia, i le taeao o le aso na tupu ai le faalavelave. Ae peitai, sa ta’ua e le na molia, e n ate le’i fa’aaoga ia se PVC e ta ai le tamaitai, ae o se ‘au o se salu fale ma na ia ta’ua, e na’o le faatasi lava ona ia ta ina ia le tamaitai na a’afia.

Sa faamatala foi e le na molia, i leoleo, ia le alu o le tamaitai na a’afia, ma le ki o le fale, ae loka o ia i fafo ma sa ia taumafai e tatala le faitoto’a, i se naifi, ona ua leva ona nofonofo i fafo.

Na ta’ua foi e le na molia, i leoleo, ia lona fia toe fo’i i Upolu, ae ua tago le tamaitai na a’afia, i le sasae lana tusi folau ma nana lana ID ma lana pepa saogalemu.

O moliaga na faia faasaga ia Mati’a Paulo, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga), ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga).

O nei moliaga, o ni vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ai ona toe tatalaina ai le na molia, mai I le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

The defendant’s bail was set at $500.