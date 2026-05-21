Loka se alii talavou na alu ma se agaese i lona ‘uncle’

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O le aso 27 o Aperila, 2026, na ave faapagota ai e leoleo, ia se alii talavou, e 19 tausaga, na fa’aaogaina se aga’ese, e faamata’u ai lona ‘uncle’.

O se taimi mulimuli ane, na ave faapagota ai e leoleo ia le alii o Christian Siaulaiga ma molia i le:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i le tulaga e tolu - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’u atu e le ‘uncle’ i leoleo, le amata o le latou fe’ese’esea’iga, a’o tapena sana taumafataga i totonu o lona fale. Ae na oso lona le fiafia, ina ua alu atu Christian (le na molia), i totonu o lona fale, ma ‘ai lana mea’ai.

O lea na alu ai i fafo o le fale ia le ‘uncle’ ma togi se ma’a i se ‘apa fale i tafatafa o le fale a Christian (le na molia). Na faapea ona alu atu ai i fafo ia le na molia, ma fesiligia le ‘uncle’ e uiga i le pa’o, ae na tali atu le ‘uncle’ ia Christian (le na molia), e leai sana feau.

O iina na amata ai loa se tauga’upu i le va o Christian (le na molia) ma lona ‘uncle’ (le na a’afia). Na a’apa ia le na molia, i le u’u mai se la’au ma taumafai e ta ai lona ‘uncle’ (le na a’afia). Sa feosofi atu ia tagata o le la aiga ma taumafai e taofi ma fa’afilemu ia le na molia.

I le faamatalaga a se tasi o molimau, sa ta’ua ai lona fo’i atu i le fale mai i le pikiina o le fanau, mai i l e aoga, ae ona lagonaina ia le tauga’upu a Christian (le na molia) ma le na a’afia, i totonu o le fale.

Sa ta’ua e le molimau, ia lona va’aia o u’u e Christian (le na molia) ia se la’au, a’o tau upu ma le na a’afia. Ona o lona popole ina ne’i faateteleina le mataupu, sa ia oso atu ai loa ma u’una’i ‘ese ia le na molia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na iai seisi tagat ao le aiga na alu atu foi i le taimi sa tupu ai le faalavelave ma faatonu ia le na molia, ua lava. Ma e foliga mai na ‘o’omi e le tagata o le aiga, ia le na molia, i luga o le nofoa, e taofi ai ona ia fa’ao’olima i le ‘uncle’, a’o taumafai isi tagata o le aiga, e fa’afilemu le mataupu.

Sa ta’ua foi e leoleo ia le faapea atu o Christian, o ia o le a lu. Ae peitai, sa ta’ua e molimau, na toe fo’i atu Christina (le na molia) ma se aga’ese ma fa’amata’u ai lona ‘uncle’ (le na a’afia.

O iina na vala’au ai loa e tagata o le aiga, ia le ofisa a leoleo, ona o se popolega ina ne’i tulai mai seisi faalavelave sili atu. Sa ta’ua e molimau, ia le sola ‘ese o le na molia, ina ua mae’a ona ia fa’amata’u i le na a’afia.

Na fa’ailoa atu foi e tagata o le aiga, i leoleo, ia le nonofo faatasi o le na molia ma le na aafia, i le fanua e tasi.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le maua e leoleo, o se faatagana mai i le e ana le fale, e mafai ona su’esu’e e leoleo, ia totonu o le potu a le na molia, mo le aga’ese, lea na ia fa’amata’u ai lona ‘uncle’.

E ui ina e leai se agaese na maua i su’esu’ega a leoleo, ae peitai, na maua ia le la’au lea sa taumafai le na molia, e sasa ai le na a’afia. Sa fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le sola ‘ese o le na molia, ae sa iai se talitonuga, o lo’o ia te ia, ia le aga’ese.

Pe a ma le 5:20 i le afiafi, sa o’o atu ai su’esu’ega a leoleo i fale tuaoi, ma maua atu ai Christian (le na molia) o lafi i totonu o se tasi o fale a tuaoi, ma ave faapagota ai loa o ia. Sa aveina atu ia Christian (le na molia) i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le faatalanoaina.

Na faamaonia e Christian (le na molia) i leoleo, ia lona aia o le mea’ai, ae e na te le iloa o le mea’ai a le na a’afia. Ma sa ia ta’ua lona talitonu, sa le fiafia ia le na a’afia, ma o le mafua’aga lea o le pa’o mai o fafo.

Sa faamaonia foi e le na molia, ia lona u’uina o se la’au i le taimi na o la tau ‘upu ai ma le na a’afia, ma lona taumafai e ta ia le na a’afia, i le la’au ae na taofi o ia e se tasi o molimau,, ina ua taumafai e ta ia le na a’afia.