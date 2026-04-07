Loka se alii ina ua ripotia e lona tina i leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 19 o Fepuari, 2026, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Petesa, ona o se vala’au mai i se tina, e tusa ai ma se faalavelave o lo’o tupu i totonu o le latou aiga.

[Ua le lomia le suafa o i latou na a’afia ma le na molia, ona o le puipuiga o le alo laititi na a’afia i lenei mataupu.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na valaau atu le tina a le na molia, i le ofisa a leoleo ma fa’ailoa atu i leoleo, ia le faatupu vevesi o lana tama, i totonu o le latou aiga. Ae e taunu’u atu leoleo, ua sola ‘ese le na molia.

Na faapea ona talatalanoa leoleo ma le tina na valaau i le ofisa a leoleo ma sa va’aia le mafatia o le loto o le tina, a’o ia faamatalaina i leoleo, ia le ‘e’e ma le palauvale o lana tama (le na molia), i totonu o le latou fale.

Sa faamatala foi e le tina, i leoleo, ia le lafoina e le na molia, o ni faamatalaga tau fa’amata’u, lea na ia ta’ua ai le fa’aaogaina o se agaese e fasiotia ai tagata uma, ma na avea ia faamatalaga ma tulaga na fefefe ai i latou sa i totonu o le fale, na aofia ai se tama matua ma se tamaititi laititi.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le iai o le tina, o lana tama (le na molia) ma seisi ona alo talavou, ma le uo teine a lona alo, i le fogafale a luga o le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ae o le tama matua ma seisi tagata, na i le fogafale muamua.

Sa faamatala e le tama matua ma le tagata na o la iai faatasi, i le fogafale muamua, ia lo la lagonaina o le na molia, o palauvale ma ‘e’e.

O lo’o iai se talitonuga, na mafua lenei faalavelave, ona o se fe’ese’esea’iga i tiute o tagata o le aiga, na aofia ai ma malo sa nonofo i totonu o le fale. O se taimi mulimuli ane, na fes’ota'i ai leoleo ma le to’alua a le na molia, lea na alu i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e fai sana faamatalaga tusia.

Sa ta’ua e le to’alua a le na molia, le amataina o le fe’ese’esea’iga, ina ua faatonu e le tina a le na molia, ia le na molia, e sauni se ti mo se tagata sa nofo i le fale. Ae na fai atu iai le na molia, o la ua inu ti ia lea tagata ma le tama matua, i le fogafale i lalo o le fale.

Na avea lea tali a le na molia, ma auala na le fiafia ai lona tina ma tu’ua’ia o ia (le na molia) i le le fa’aaloalo ma le le usita’i i faatonuga. Ma na le usita’ia e le na molia, ia le talosaga a lona tina, ae na ia saunia se mea’ai mo lona to’alua ma lona atalii. Na fa’aauau ona tau’upu le na molia ma lona tina, ma i’u ina fa’aaoga ai ma upu masoa ma faamatalaga taufa’ama’a'u.

Sa ta’ua foi e le to’alua a le na molia, e na te le’i fa’alogo i ni fa’atamalaga taufa’amata’u, ae e ala mai ua tupu le fa’alavelave.

O le te’a o le lua i le aoauli, o lea lava aso, na toe fo’i atu ai leoleo, i le fale na tupu ai le faalavelave, e saili mai le na molia ma aumai o ia i le ofisa a leoleo.

Na fa’atalanoa foi e leoleo ia le tama a le ulugalii, e iva tausaga, i luma o lona tina. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua e le tamaititi ia lona fa’alogoina o fai le tala a lona tama, e tusa ai ma le fa’aaogaina o se agaese, e fa’ao’o ai ni manu’a tuga, i se tagata.

E tasi le moliaga na faia faasaga i le na molia, o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.