Loka se alii na taumafai e sogi faamalosi i se tamaitai
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
Sa ave faapagotaina e leoleo ia le alii o Daniel Lauama, ona o se fa’alavelave na tupu i totonu o se faleoloa i Pago Pago, ina ua ia taumafai e sogi faamalosi i se tamaitai ma manu’a ai le tamaitai ina ua taumafai e sola ‘ese.
O moliaga na faia faasaga ia Daniel, na aofia ai:
Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o fa’asalaga uma e lua.
Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.
Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina mo le tatalaina o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le ofisa a leoleo i Fagatogo, pe a ma le 12:23 i le aoauli, e faatatau i se tauiviga a se tamaitai ma se alii, i totonu o se faleoloa i Pago Pago.
Sa ta’ua e le tagata na valaau i le ofisa a leoleo, sa alu atu le na molia ma u’u mai le tamaitai na a’afia, ma fa’ate’ia ai le tamaitai, ina ua taumafai le na molia, e sogi faamalosi atu i le tamaitai na a’afia.
Ina ua taunu’u leoleo, sa fa’asino iai e molimau ia le tamaitai na a’afia ma sa faamatalaina e le molimau, le alu atu o le na molia, ma amata ona taumulimuli i le tamaitai na a’afia. Ma e le’i ano iai seisi, ae peitai, sa fa’ate’ia i latou ina ua tago le na molia ma u’u mai le tamaitai, ma amata ona faamalosi le tamaitai.
Na taumafai le tamaitai na a’afia, e u’una’i ‘ese le na molia ae peitai, na pa’u atu ai ma tau i le fata u’amea, a le faleoloa ma tau ai lona ulu i le fata. Ma na avea lea tulaga ma mafua’aga na manu’a ai le taliga o le tamaitai.
Ae peitai, ina ua fesiligia le tamaitai na a’afia, e leoleo, sa ia tete’e ia le valaauina o le EMS po o le aveina o ia i le falemai.
I lana faamatalaga tusia na tu’uina atu i leoleo, sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, a’o tu i luma o le faatauoloa, e totogi lana faatau, sa faate’ia o ia ina ua tago atu se tagata i lona tau’au ma taumafai e sogi atu i lona ua. Na ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia lona taumafai e se’i ese lona tau’au, ae ua fo’i atu le sogi a le na molia, i lona ua, ma sola ‘ese ai.
Sa taumafai leoleo e saili mai le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia.
O lea na toe agai atu ai leoleo e matamata i ata vitio a le faleoloa, ma o iina na fa’amautuina ai, o le susuga ia Daniel Lauama, lea na osofa’ia le tamaitai i totonu o le faleoloa.
Despite suffering an injury, the victim declined medical treatment when officers asked if she needed medical assistance.
Na agai atu loa leoleo i le fale a le aiga a Daniel (le na molia) ma ave faapagota ai o ia, ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo. O se taimi mulimuli ane, na ave ai loa le na molia i le to’ese i Tafuna.
O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le na molia, ia ia ituaiga amioga i nofoaga lautele.