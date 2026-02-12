Loka se alii i lona sauaina o sona tuafafine laititi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 13 o Ianuari, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo, e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i Asili, sa a’afia ai se tamaitai talavou.

[Ua le lomia le suafa o i latou na a’afia ma le na molia, aua le puipuiga o le tamaitai talavou.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou mua’i talatalanoa ma se tina, e aiga i le tamaitai talavou na a’afia ma sa molimauina foi e le tina ia le fa’alavelave na tupu.

Sa fautuaina ia e le molimau, ia leoleo, sa ia lagonaina mai i totonu o lona potu moe, lea sa o la iai ma lana pepe, ia se tagata o ‘e’e ma palauvale leotele, i totonu o le potu malolo. Ma e fetaui lona savali mai i fafo i le potu malolo, ae ona va’aia le na molia, ua fa’ao’olima i le tamaitai talavou, ma ia vala’au mai ai e soia. Ona alu ‘ese atu loa lea o le na molia.

E tusa ai ma le ripoti a le molimau, sa ui atu le na molia, i tua o le fale. Ma o iina na maua atu ai e leoleo, ma ave faapagotaina ai loa o ia, ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo.

Na faapea foi ona ta’ita’i atu e leoleo ia le tamaitai talavou na a’afia i le taavale a leoleo, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo, mo le fa’atalanoaina. Ina ua o latou taunu’u i le ofisa a leoleo, sa faapea ona logoina ia le ofisa e gafa ma le puipuiga o fanau (CPS), ona e fai o le talavou o le tamaitai sa a’afia, ae o se fa’alavelave e a’afia ai sauaga i totonu o aiga.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tamaitai talavou na a’afia, sa faamatalaina e le tamaitai talavou ia lona taumafai e poloka ia sauaga a le na molia ma sa ia ta’ua foi e faapea, e le o se taimi muamua lea ua fasi ai o ia e lona tuagane (le na molia), ma na talu lava ona maliu lona tina, o fasi o ia e lona tuagane (le na molia).

Sa fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, na mana’o lona tuagane (le na molia) e nofo o ia (tamaitai) i le fale e va’ai lona tama matua. Ae na musu le tamaitai, ona o loo’o sauni e alu i le lotu. Na le fiafia ai loa le na molia ma alu atu i le fasi o ia (tamaitai).

Na fa’amaonia e le tamaitai talavou, ia le la nonofo faatasi ma lona tuagane, i le fale e tasi. Ma sa ia faaleoina ia lona fefe ona o le toe tupu o lenei fa’alavelave i le lumanai, pe afai e le fofoina.

E ui ina sa ta’ua e le tamaitai talavou ia lona lagona o tiga i lona tino, ae peitai, e le’i va’aia e leoleo ia ni manu’a.

E taunu’u le aufaigaluega a le CPS i le ofisa leoleo, ua iai le tama o le tamaitai talavou ma ona o le talavou o le tamaitai na a’afia, sa aveina ai o ia e le CPS, mo le puipuia o ia.

O moliaga na faia fa’asaga i le alii na loka, sa aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le i lalo ifo o le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.