Loka se alii i lona gaoia o meatotino a se aiga i Ottoville

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 11 o Ianuari, 2026, na ave faapagotaina ai se tamaloa, ina ua ripotia le gaoia o ni meatotino i se fale a se aiga i Ottoville, i le amataga o le masina.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’afeso’ota’i e se tamaloa ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia le gaoia o ni meatotino mai i lo latou fale, a’o agai atu lo latou aiga, i Vatia, mo sauniga lotu.

Sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le tele o meatotino na gaoia mai i le fale ta’avale, na aofia ai ma se masini salu otaota, o se ‘vacuum’ ma uila vilivae e tolu.

Na agai atu leoleo i Ottoville, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma na fa’asino iai e le tamaloa e ana le fale, ia le vaega o le fale, na oso atu ai le gaoi, i se pa uaea e pito i tua o le fale ta’avale, sa ‘oti.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaloa e ana le fale, na osofa’ia le latou fale, a’o i Vatia le latou aiga mo sauniga lotu, ma e na te le iloa le taimi tonu sa tupu ai le faalavelave. Ae na fa’ato’a iloa ina ua o latou fo’i mai, ma alu atu e fafaga a latou ta’ifau i totonu o le fale ta’avale, sa ia va’aia ai le iai o ni meatotino, ua misi mai i totonu o le fale ta’avale.

O iina na ia savali atu ai agai i tua o le fale ta’avale ma ia va’aia ai le pu i le pa uaea. O meatotino ma a latou tau, sa mafai ona tu’ufa’atasi ma tu’u atu i leoleo, na aofia ai ia masini salu laula’au e lua ($280 i le masini e tasi), o seisi masini salu laula’au e $240, o se ‘vacuum’ e $180, ma uila vilivae e tolu, e ta’i $140 i le uila. O le taumatega o le tau aofai o mea totino na gaoia, e pe a ma le $1,400.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia se molimau, na ona iloa mai le la’uina e se tagata o meatotino mai i le fale, i totonu o se taxi, i le 4 i le aoauli. Ma o se taimi mulimuli ane, na fa’ailoa atu ai e le molimau, i le e ana le fale, ia lona iloa o le tagata sa gaoia ana meatotino, mai i le aoga. Na faapea ona vala’au atu le e ana le fale, i leoleo ma ta’u atu iai lea tulaga.

Na fa’afeso’ota’i e leoleo ia le ave taxi lea na pikiina le na molia ma sa ta’ua e le ave taxi, e na te le’i iloa, o lo’o gaoi e le na molia, ia meatotino mai i le fale. Ma na fa’ailoa atu e le avetaxi i leoleo, lona aveina o le na molia ma lana uta, i lona fale i Petesa.

O le vaveao o le aso na soso’o ai, sa va’aia ai e leoleo ia le alii o Alapati Maloata, o fealualua’i i Petesa. Ma o lenei alii, ua masani iai leoleo, ona o nisi foi o faalavelave ma su’esu’ega, na faia i taimi ua tuanai.

Sa pikiina e leoleo ia Alapati ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le su’esu’eina. Ma sa fa’amaonia ai e le na molia, o ia sa gaoia le fale i Ottoville.

Na ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le toe maua o le ‘vacuum’ ma le uila e tasi.

O moliaga na faia e faasaga ia Alapati Maloata, na aofia ia le Faomea i lona tulaga e lua ma le Gaoi, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i fitu tausaga pe i lalo ifo, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na molia foi Alapati i le moliaga o le solivale o fanua ma fale, e aunoa ma se fa’atagana, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.