Lagolagoina e Amata ia le saunoaga a le Peresetene o le Iunaite Setete

Uasigitone - USA

I le mae’a ai o le saunoaga a le Peresetene o Amerika, ia Donald J. Trump, i luma o Konekeresi, i le afiafi o le aso Lua na se’i mavae atu nei, lea sa auai atu ai le Afioga Uifa’atali Amata, le sui Faipule a Amerika Samoa, i totonu o le Konekeresi, ma ia fa’aalia ai lona lagolagoina o le saunoaga a le peresetene, e tusa ai ma tulaga o le tamaoaiga, faapea ai ma lana feau taua e tusa ai ma le puipuiga o le saogalemu o le atunu’u, faatasi ai ma le aloaia o nisi o fitafita o le militeri.

I lana saunoaga fa’alemalo, sa faapea ona tau’a’aoina atu ai e le alii peresetene, ia le fa’ailoga pito sili ona maualuga (Medal of Honor), i se alii Kapeteni o le Fuava’a a Amerika, ua 100 tausaga lona soifua, o E. Royce Williams, e tusa ai ma lana tautua, i totonu o le militeri, i le vaitaimi o le taua ma Korea.

Faapea ai ma le alii ta’ita’i ‘au, i totonu o vaega’au a le Ami, o CWO Eric Slover, o se pailate, e ui lava ina sa manu’a i se osofaiga i Venezueal, ae na fa’aauau pea ona faatino ona tiute.

O le fa’ailoga o le ‘Purple Heart’ sa tau’a’aoina e Trump i le alii ta’ita’i ‘au ia SSG Andrew Wolfe, faapea ma Army Specialist Sarah Beckstrom – ua maliu – ma sui o le National Guard mai i West Virginia, lea na osofa’ia i le tausaga ua mavae, a’o fa’atino a latou leoleoga i le laumua i Uasigitone.

Sa faapea foi ona aloaia e le alii Peresetene, ia Coast Guard Petty Officer 2nd Class, Scott Ruskan, i le fa’ailoga o le ‘Legion of Merit’, atoa ai ma lona aloaia o le susuga ia Buddy Taggart, lea na auai atu i lea afiafi. O Taggart, ua lata ina aulia lona 100 tausaga, ma na fesoasoani malosi i le fa’asaolotoina o nisi na faapagotaina i Filipaina, i le vaitaimi o le Taua Lona Lua a le Lalolagi.

Na saunoa Amata, e mafai ona o tatou auai faatasi uma, i le aloaia o nei tagatanu’u lototoa. Ma ia fa’aalia ai lona agaga fa’afetai i le alii Peresetene, i lona aloaiaina o nei alii ma tamaitai o vaega’au, mo lo latou lototele, auaunaga ma taulaga.

Sa fa’aalia e Amata, e mafai ona lelei Amerika Samoa pe a malosi ia le Iunaite Setete, pe a tulaga lelei ia le tamaoaiga fa’avaomalo, e aofia ai ma tau o le suau’u, o nisi nei o mataupu sa laugaina e le alii peresetene, i lana saunoaga.

Na ta’ua foi e Amata, ua o’o mai le taimi e amataina ai tupe fa’asoasoa tetele o le 2027, mo le fono faitulafono, e aofia ai ma le pili mo vaega’au mo le tausaga fou, ma le toe tatalaina o vaegatupe o le Homeland Security, ina ia mafai ona toe faatino atoatoa tiute a le Coast Guard, FEMA ma le TSA.

Ua fa’aalia mai e Amata, ia lona fa’atula’i o manaoga o tagata o le teritori ma vaega e ao ona fa’amuamua, i Uasigitone, e fa’atatau i mataupu o lo’o tula’i mai i le taimi nei, i Saina ma motu o le Pasefika, e tatalaina ai faitoto’a mo le soalaupuleina o tulaga i a tatou malaevaalele ma uafu, o falemai, o se ‘olo mo le malae vaalele, o va’a a le Coast Guard, e mafai ona taula i Pago Pago, ma isi atina’e.

Ma sa ia fa’aalia le taua tele ona fa’aauau pea ona matala feso’ota’iga i le va o ia ma taitai uma, i Uasigitone.