Filifili e le Kovana ia le taitai o ana leoleo e avea ma Komesina le tumau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua filifilia e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia le susuga ia Lauti Tautalaso’o Moliga, lea sa fa’auluulu iai leoleo na puipuia o ia, e avea ma Komesina le Tumau, i totonu o le Ofisa o Leoleo.

Ua sui tulaga nei ia Lauti, i le susuga ia Falana’i Ta’ase Sagapolutele, lea sa avea ma Komesina le tumau, mo sina taimi pu’upu’u, ina ua tu’ua e le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, ia le galuega. Ma ua avea lenei mau suiga ma tulaga ua tu’ufesili ai le toatele o le atunu’u.

E tusa ai ma se fa’aaliga aloaia mai i le kovana, i le vaiaso ua mavae, o le Komesina le tumau fou, o se tagata ua silia ma le 30 tausaga o galue i totonu o le Ofisa a Leoleo. Na amata mail ana tautua i le tausaga e 1998, ina ua avea o ia ma Satini. Ma ua ia ausia isi tofiga, e talafeagai ma le alualu i luma ma lana tautua, e aofia ai le tofi Lutena, Kapeteni ma i le 2019, na ia ausia ai le tofiga o le Major.

I le tausaga e 2025 sa filifilia ai Lauti e avea ma Commander. E le gata i lea, sa tautua ia le Komesina le tumau fou, i totonu o le Ami Faaleoleo a le Iunaite Setete ma ua tele ni fa’ailoga ua ia ausia e avea ma molimau i lana auaunaga, e aofia ai ma le faailoga o le Purple Heart.

A’o galue o ia i totonu o le Ofisa a Leoleo, sa fa’aalia e le alii taitai leoleo ia Lauti, o ia o se tagata fa’atuatuaina.

E taua tele lenei filifiliga fou, ona o le tele o suiga ua faia e le susuga ia Falanai i totonu o le Ofisa a Leoleo. Sa ta’ua e Falanai, o nei suiga sa fautuaina e Ta’aga ae na te le’i tu’ua lona ofisa. Peitai, ina ua fesiligia le susuga Ta’aga e tusa ai ma nei suiga, sa ia fa’ailoa mai le leai o ni suiga sa ia fa’atulagaina e faia.

Sa faaleooina e Ta’aga ia lona le mautonu, ona o se fa’aaliga mai ia Falanai na tu’uina atu i le aufaigaluega, sa ta’ua ai e Falana’i ia le fautuaina e Taaga o nei suiga, ae na te le’i faamavae mai i le galuega. O nei suiga, e mafai ona fa’amalosia ai taitaiga, faaleleia atili ai le faatinoina o le galuega aua le puipuiga o le saogalemu, o le mamalu lautele.

Na fa’aalia e Taaga i le KHJ News, ia lona taumafai e fai se fesootaiga ma Falanai, e faamanino le leai o sana fuafuaga mo le faia o nei suiga. Ae o nei suiga, e tusa ai ma le faamanino a Taaga, na sau mai ia Falanai, a’o avea o ia (Taaga) ma Komesina, peitai, sa le pasia e Taaga ia le faia o nei suiga, i lena taimi.

O suiga ua pasia e Falana’i, a’o avea o ia ma Komesina le tumau, sa amata ona faamalosia ia Iuni 28. O nei suiga, na aofia ai le filifilia o Commander Vaina Vaofanua, e mataituina ia le vaega a le CID (Criminal Investigation Division), le vaega e taulimaina ia mataupu faatatau i fualaau faasaina ma le Armory a le ofisa a leoleo.

Ae ua suia ia tiute o le susuga ia Sogimaletavai Leo, lea na fa’auluulu iai le vaega a le CID, peitai, e le o manino po o a ia tiute.

E le gata i lea, o le toatele o leoleo sa i totonu o le vaega a le CID ma le vaega e mataituina ia fualaau faasaina, ua toe sui vaega ua tu’uina iai, ae sui tulaga, i nisi o leoleo fou. O le taitai leoleo ia Major Filemoni Amituanai, ua gafa nei ma le mataituina o le vaega e taulimaina mataupu e faatatau i fualaau faasina, ae o Major Savelio Vaofanua, o le fa’auluulu iai le vaega a le CIIB (Criminal Investigation and Intelligence Bureau).

E faapena foi ia Major Siliaivao Sea, lea ua ave’esea mai i totonu o le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e avea ma IAO (Internal Affairs Office), e ripoti sa’o lava i le Komesina.

O le susuga ia Pulefano Tuufuli, lea ua filifilia e avea ma Taitai le tumau, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ae o Commander Fautua Maiava, o le a taitaia le ofisa autu a leoleo, i Fagatogo.

E le o mautinoa pe o le a fa’aauau ona faatumau ai nei suiga fou, i lalo o le taitaiga a le Komesina le Tumau fou, lea ua tulai mai.