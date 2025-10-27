Fautuaina e le loia a le Kovana ia Afamasaga e saili sana loia

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 15 Oketopa, 2025, sa faapea ona tusia ai e le loia a le Kovana, se tusi, e talifuaitau atu ai i le tusi mai i le susuga ia Afamasaga Dr. Talifa Talifa Jr., ia Oketopa 9, 2025. O Afamasaga, o se tasi o sui o le Komiti Faafoe a le LBJ ma na ia ta’ua i lana tusi, ia lona tete’e i se faaiuga a le Afioga i le Kovana Pulaali’i N. Pula, e fa’atula’i ‘ese ai o ia mai i totonu o le Komiti Faafoe a le LBJ.

O se tasi o mafua’aga autu sa ta’ua e Afamasaga i totonu o lana tusi, ua ia te’ena ai le faaiuga a le Kovana, ona e na te le malamalama, i le mafua’aga ua fa’ate’a fa’afuase’i ai o ia, ae o lana auaunaga i totonu o le Komiti Faafoe, e fa’ato’a faamae’aina ia Novema 20, 2026.

Sa mafai ona maua e le Samoa News se kopi o le tusi a le loia a le Kovana. Lea sa fa’ailoa atu ai e le alii loia, ia Barry Pfundt, le taulimaina e le Afioga i le Kovana, ia le tusi tete’e sa tali atu ai Afamasaga, ae na ta’ua e Pfundt, le tumau pea o le fa’ate’aina o ia mai i le Komiti Faafoe.

Na faapea ona fautuaina ai e Pfundt ia Afamasaga, ina ia saili sana loia, e la te soalaupuleina le a’afiaga, o se tagi e faasaga i lenei mataupu, lea e ono sili atu se a’afiaga o Afamasaga, e le gata i le ave’esea o lona nofoa i luga o le komiti faafoe.

Ma sa faapea foi ona faailoa atu e Pfundt, ia Afamasaga, ia nisi o mafua’aga o le fa’ai’uga a le Kovana, e aofia ai le taliaina o ni tupe, e sili atu nai lo le aofaiga faatulafonoina, e le komiti faafoe, o le fa’alavelave i galuega fai a taitai ma le aufaigaluega a le falema’i (ASMCA) i le sailiga ma le faafaigaluega o tagata faigaluega.

E le gata i lea, o le faalavelave i tiute fai a le ofisa fa’atau (procurement) a le falemai (ASMCA).

Ma sa faapea ona ta’ua e le loia a le Kovana, le mana’o o le Kovana e puipui mai o ia (Afamasaga) mai i tulaga mataga, pe a fa’alauiloa faalauaitele mafua’aga uma, o lana faaiuga ma o le mafua’aga foi lea ua le aofia uma ai mafua’aga, i totonu o le tusi na auina atu, e fa’ailoa atu ai le ave’esea o ia mai i le komiti faafoe.

Sa ta’ua foi e Pfundt, e pei ona iai le aia tatau i le Kovana e ave’esea ai Afamasaga mai i le komiti faafoe, e iai foi aia tatau a Afamasaga, e na te lu’itauina ai le faaiuga a le Kovana.

TALA’AGA

O le tusi a Afamasaga i le Kovana, sa ia lisiina ai ana mafuaaga, ua na te’ena ai le fa’ate’aina o ia mai i le komiti faafoe a le falema’i, ma sa ia ta’ua ai foi e faapea, o le lua a’i lea o taumafaiga e fa’ate’a o ia. Ma o se tulaga, ua talitonu Afamasa, e fa’aalia ai le fa’aaoga sese o le malosiaga faaleta’ita’i, ma ua tau o’o atu i gaioiga saua ma taui ma sui, ma solia ai tulafono faavae.

Na ta’ua foi e Afamasaga, e tusa ai ma tulafono toe teuteuina a Amerika Samoa (A.S.C.A. § 31.0205), e mafai ona fa’ate’a pe fa’asala se sui o le komiti faafoe, pe afai o ni mafuaaga ua ta’ua i le tulafono ma pe a uia foi ala o le tulafono.

Ma sa ia ta’ua le le’i ta’ua i totonu o le tusi a le Kovana, ni mafua’aga faavae mo le fa’atula’i ‘ese o ia. E leai foi ni moliaga fa’amaonia po o se fa’aaliga o se iloiloga ua fa’ao’oina. O lea ua ia talitonu ai, o lea taumafaiga (fa’ate’aina o ia) o se tulaga e solia ai le tulafono

O lo’o ua taofi Afamasaga i le faatinoina o ona tiute ma le fa’amaoni ma le ogatasi ma le misiona a le falema’i. Ma ua ia va’aia lenei taumafaiga fai pea, o se taumafaiga e fa’amata’u ma taofia ai o ia mai i le faatinoina o ona tiute faaletulafono.