Fasi e le tama matua ia lona uso laititi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 31 o Me, 2026, na valaau atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia le fa’ao’olima o lana tama tama matua, i lona uso laititi e 18 tausaga le matua.

I le mae’a o su’esu’ega a leoleo i lenei faalavelave, sa lokaina ai le susuga ia Etisone Fa’asua ma molia, i le Fa’ao’olima ma le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave i totonu o le fale a le aiga. Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma sa faafetaui mai i latou, e le tina sa valaau atu i le ofisa a leoleo

Na fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, ia le iai o lana tama matua (le na molia), i totonu o le fale. Ma sa talosagaina foi e le tina, ia leoleo, e loka o ia (le na molia), ma lona le toe mana’o, e toe fo’i atu ia le na molia, i le latou aiga.

E le’i umi, ae savali mai loa i fafo ia le na molia. O le taimi lea na toe fa’ailoa atu ai e le tina, ia lona manaoga, i leoleo, ina ia ave le na molia, e loka. Sa ta’ua e le tina e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea, i lo latou aiga.

O lea, na ave faapagota ai loa e leoleo, ia le na molia ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo, i Fagotogo, mo le faia o a latou su’esu’ega. A’o ta’ita’i atu e se tasi o sui malu o le malo, ia le na molia, i le taavale a leoleo, sa tumau leisi, i totonu o le fale, ma faatalanoaina le tina, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

I le faamatalaga a le tina, i leoleo, sa amata le faalavelave, i le aoauli, a’o fai sana taumafataga o le aoauli. Na alu atu le na molia ma fesili mo se Tylenol ma se ipu vai aisa, ma fa’ailoa atu, le le lelei o lana fa’aloga ma le tiga o lona ulu.

Sa tu’uina iai e le tina ia le Tylenol ma le vai aisa, ma fai iai, e alu atu e fofo lona ulu, pe a mae’a lana taumafataga. Ae peitai, ina ua alu atu le tina e fofo le ulu, a le na molia, sa faateia le tina, i le palauvale mai iai, o le na molia.

O lea, na savali ai loa lona tina, i lona potu, e fai sana malologa.

Ae pe a ma le 25 minute, sa lagona mai e le tina ia se pisa, i seisi itu o le fale ma ia savali mai iai. O iina na ia va’aia ai le fusuaga a lana fanau tama (le na molia ma lona uso laititi). Sa taumafai le tina e vaovao le misa, ae peitai, na oso atu le na molia ma taumafai e tu’i le tina, ae misi. Ma pa’u ai i lalo le tina.

Na vala’au atu loa le tina i lona tuagane mo se fesoasoani, ae o le taimi lea, o lo’o fa’aauau pea ona fasi e le na molia, ia lona uso laititi. Ma sa valaau foi e le tina, ia le ofisa a leoleo.

I le faatalanoaga a leoleo ma le uso laititi na a’afia i le a’afia, sa ia faamatalaina ia lona iai i totonu o lona potu, ae alu atu lona uso matua (le na molia), ma kiki le faitoto’a o lona potu, ma savali atu i totonu.

Sa ta’ua e le uso laititi, ia le amata ona fasi o ia, e lona uso matua (le na molia). Ma sa ia (uso laititi) taumafai e tali mai sauaga a lona uso matua, ae peitai, sa fa’afaigata ona o le lapo’a toe malosi atu lona uso matua.

Sa ta’ua foi e le uso laititi, ia le oso o le la tina, ma taumafai e vaovao le misa, ae peitai, sa le mafai. O le mea lea na valaau ai e lona tina, ia lona tuagane (uncle), mo se fesoasoani.

Na faailoa atu e le uso laititi, i leoleo, ia lona le manatua o nisi vaega o le faalavelave, talu ai le malosi o le fasiga o ia. Ae sa ia manatua, lona ta’atia i lalo, a’o kiki ma tatu’i o ia, e lona uso matua.

Sa faapea ona valaau e leoleo ia le vaega a le EMS ina ia mafai ona siaki ia manu’a o le alii talavou ma auina atu ai o ia, i le falemai, mo le fa’aauau o togafitiga.

Ina ua aveina ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina i leoleo, ia lona le fiafia i lona uso laititi, i le le usita’i i faatonuga a lo la tina.

Na faamaonia e le na molia, ia le faamatalaga a lona tina, sa tu’uina atu i leoleo. Ma sa ia ta’ua ia lona alu i le potu a lona uso laititi ma po lona gutu ma taumafai e a’oa’i lona uso laititi. Ae na oso atu lona uso laititi, i le tu’i o ia.

O le mau a le uso matua (le na molia), sa ia taumafai e puipui lona tagata, ina ua tu’i o ia, e lona uso laititi.

O moliaga na faia faasaga ia Etisona Faasua, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, mo le toe tatalaina o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

Sa toe fa’amautuina e le tina ia lana talosaga i leoleo, ina ia lokaina le na molia ma se fa’atonuga mai i le faamasinoga, e fa’asa ai ona ia toe fo’i atu i le latou aiga.