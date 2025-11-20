Fa’aulu se tagi e faasaga i ni sui se to’a 4 o le Komiti Faafoe a le ASGERF

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua i luma nei o le Faamasinoga Maualuga a Amerika Samoa, ia se tagi a le susuga ia Keniseli Lafaele, e faasaga i ni sui se to’afa, o le Komiti Faafoe a le Teugatupe Ritaea a Tagata Faigaluega a le Malo o Amerika Samoa (ASGERF).

O lo’o ua tu’ua’ia e Lafaele ia i latou ia e to’afa, i gaioiga faasolitulafono, i sa latou taumafaiga e ave’ese o ia, mai totonu o le Komiti Faafoe, ae e le’i aulia le aso e mae’a ai lana tautua.

E le gata i lea, o lo’o ua talosagaina foi e Lafaele ia se iloiloga i se aso lata mai, ona o le a’afiaga i le taimi nei, o ona aia tatau, i le avea ai o ia ma totino o le ASGERF faapea ai ma le fa’aauauina o ni gaioiga, a se komiti faafoe le talafeagai, o lo’o mataituina nei ia le ASGERF.

O le aso 12 o Novema, 2025 sa faapea ona fa’auluina ai le tagi ma le talosaga a Lafaele, i le faamasinoga maualuga.

O sui e to’afa o lo’o fa’asaga iai lenei tagi, e aofia ai Tuaolo Manaia Fruean (le Peresetene o le Senate), Loa Tauapa’i Laupola, Tony Logia’i, ma Toloa’i Ho Ching.

O sui o lo’o ta’ua i totonu o le tagi a Lafaele, e ono a’afia ai i lenei mataupu, o le a Amerika Samoa ma lona ofisa, o le ASGERF.

Ua faamanino e Lafaele i lana tagi, o ia sa filifilia faaletulafono, ma faamaonia, e avea ma totino o le ASGERF, i le 2022, ma e lima tausaga e tautua ai, lea e fa’amae’a i le tausaga e 2027.

O lo’o ua ta’ua foi e le itu tagi, o mataupu o lo’o a’afia, e aofia ai le malosiaga fa’aletulafono a i latou sa ta’ua i luga, e fa’atula’i ese ai o ia mai i le komiti a le ASGERF, ae e le’i aulia le aso faatulagaina e faamae’aina ai lana tautua, faatasi ai ma le fa’atulafonoina o gaioiga a i latou [o lo’o ua faasaga ai le tagi], e faapotopoto ai o se Komiti, e fa’atula’i ‘ese o ia, atoa ai ma le taumafaiga e fa’atula’i ‘ese o ia.

I le aotelega o gaioiga a i latou ua fa’asaga iai le tagi, ua ta’ua ai e Lafaele, tauala mai i se tusi na tusia ia Aperila 24, 2025, ua o latou ta’ua ai i latou o le itu tetele o le Komiti Faafoe, ma ua i latou le malosiaga, e fa’atula’i ese ai [Lafaele]. E le gata i lea, i le aso 30 o Aperila, 2025, sa toe tusia ai foi seisi tusi, e fa’amausali ai lo latou malosiaga, e taofia ai le itu tagi, mai i le toe auai atu i fonotaga a le Komiti Faafoe, a’o latou fa’atalitali mo se faaiuga mai i le Kovana.

Ma ua faapea foi ona le logoina o ia (Lafaele) e tusa ai ma nisi fonotaga a le ASGERF, pe toe auai ma palota, i ia fonotaga.

O nei gaioiga uma, ua talitonu Lafaele, ua le tusa ai ma le tulafono, ona o lo’o faatinoina e i latou, e aunoa ma se faaiuga mai i le Kovana.