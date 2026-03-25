Fa’asa le COS a le Kovana mai i le Fono

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ona o se fa’alavelave na tula’i mai i totonu o le Maota o Sui i le aso Lua o le vaiaso ua mavae, ua faapea ona faia ai se fa’asalaga sili ona matuia, i fa’asalaga a le Maota Fono.

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na pasia ai e le Senate ia se I’ugafono a le Maota o Sui, e fa’asa ai ia le COS (chief of staff) a le Kovana, le susuga ia Leonard Seumanutafa, mai i le toe o’o atu i fanua o le Maota Fono, ona o uiga le taupulea ma le le fa’aaloalo, na fa’aalia e faasaga i sui faitulafono.

Ua mafua lenei i’ugafono ona o se fa’alavelave na tula’i mai i le iloiloga a le Komiti o Tupe a le Maota o Sui i le aso Lua. O lea iloiloga na auai atu ai sui mai i le Faigamalo, e fa’amalamalama le auala o lo’o totogi ai ia fa’atonu, ia na ave’ese e le Fono a latou totogi mai i le paketi mo le Tausaga Tupe 2026.

O faatonu ia e le’i fa’ao’oina atu o latou suafa i le Maota Fono mo le pasiaina.

E tusa ai ma le I’ugafono, na amata ona vevela le iloiloga, ina ua fa’ato’a amata, ma fa’afuase’i ona fa’auilavea ia Seumanutafa a’o saunoa ia sui faitulafono. Na ta’ua foi e sui faitulafono ia le fa’aali mai i uiga fa’aallia a Seumanutafa, ia lona le fa’aaloalo i taitai o le komiti faapea ma tulafono o iloiloga a le maota fono.

Ma na ta’ua foi i le I’ugafono ia le fa’aauau ona fa’ateteleina le mataupu, ina ua taumafai ia le sui Fofoga Fetalai, le susuga ia Fetu Fetui Jr., e fa’atula’i se manatu, ae tali atu Seumanutafa “E te le pule!” ma ia toe faapea atu, e le fa’atonuina o ia (Seumanutafa) e Fetu.

Ma o se tulaga ua fa’aalia e le maota fono, ua lu’i ai le pule a le Maota o Sui ma fa’aalia uiga le talafeagai e le aufaigaluega a le malo o lo’o auai mai i iloiloga a le Maota Fono.

Ua ta’ua e sui faitulafono, ina ua tula’i o Seumanutafa ma savali i fafo, e aunoa ma se fa’atagana mai i le taitaifono o le komiti. Ma na fa’aauau i fafo ia le fa’afitauli, ina ua tatala e Seumanutafa, ia lona peleue ma foliga mai, o lo’o oli mai i le sui Fofoga Fetalai.

O le fa’asalaga ua tu’uina atu ia Seumanutafa, e fa’ato’a mafai ona tatalaina, pe afai ae fa’ao’oina atu se fa’ato’esega a Seumanutafa i ta’itai o Maota e lua.

Ma o lo’o aofia foi i totonu o le i’ugafono, ia le iai o le aia tatau a le Maota o Sui, e fa’aulu ai se tagi e faasaga ia Seumanutafa, pe afai e fa’alavelave i pisinisi a le maota fono, pe solia le tapu ua faia.

O so’o se tagata e solia se tulafono a le maota o sui, e molia i se vaega ‘D’ o solitulafono mamafa.

