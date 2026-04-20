FA’AMANATU 71 TAUSAGA PR. TALAGA MIKAELE FASAVALU-MALOTUMAU
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
O le aso 14 Aperila na faamanatuina ai le atoaga o le 71 tausaga o le susuga le Fa’afeagaiga taulagi o le Ekalesia o le Ola Fou Samoan Church poo le NEW LIFE Samoa Church i Tacoma, Setete o WA.
O le Ekalesia lea sa faatuina e le susuga le Faife’au ua malolo mai Ti’asa, Pr Iakopo Malotumau, ma lona faletua, o Pr. Talaga Mikaele Fasavalu - Malotumau.
Tala’aga o le Galuega lea, “Ina ua taliu mai Pr. Isa’ako Fa’ato’ese Malotumau mai Viet Nam, lea sa avea ai o ia ma fitafita o taua, na suia lona olaga ma ia manatu ai ina ia fa’atuina se Ekalesia e vi’ia ai le Atua, aua i lona talitonuga, sa fa’atasi le Atua ma ia, i taimi uma na fa’afalepuipuia ai o ia fa’afitafita o taua i Viet Nam, o le alofa fo’i o le Atua ua fa’asaoina ai lona ola mai le taua, aua e to’atele fitafita Amerika e le’i toe fo’i mai, na maliliu ai lava i lena taua.”
O se pine fa’amau mo lana lea tautua, ua mae’a taua’aoina ai e le tatou Sui i le Konekeresi a le Malo tele le I’ugafono malilie fa’atasi ai a le Konekeresi a taualoa ai le auaunaga matavela a Sgt. Isaako F. Malotumau, le fitafita o taua ua fa’alagi sa galo i le tafa o taua!
Ua mae’a taua’aoina fo’i lea i’ugafono malilie fa’atasi a le Konekeresi i sui iloga e tatalia ai le oo mai o se malaga a le tatou Sui Mamalu i le Konekeresi, le Afioga Le Tei Uifa’atali Aumua Amata, ona faia lea o se sauniga fa’apitoa e taua’ao aloa’ia ai lea I’ugafono mamalu i le susuga le Faife’au, Pr Talaga Miaele Fasavalu - Malotumau ma le pa’ia lasi o fanau ma Aiga.
“O se fa’aeaga lea o le tautua a lea alo o le atunuu, i le vaitau o le taua i Viet Nam, ma e pau fo’i lea o se fitafita Samoa ia fa’ailoa mai sa fa’apagotaina fa’afitafita o taua, ae na sao lelei mai lava, toe sau fa’aauau lana auaunaga fa’ato’a litaea ai, ma avea ai loa ma faife’au.”
E lua Ekalesia na ia fa’avaeina, fa’ato’a fa’atu ai loa Samaritan Church in Tacoma, na la fa’atutuina o le Ekalesia Muamua o le Samaritan Church i Tacoma lava, poo le Samaria Agalelei, lea sa avea ai le Susuga Pr Asaeli ma le faletua o Koke ma latou fa’afeagaiga Taulagi.
O le lona lua lea ua i ai nei le Malumalu ua mautu ua mae’a fa’atuina i lo latou lava eleele fa’atau motu ma le malumalu ua mae’a fausia lelei ai, Le New Life Samoan Church i Tacoma lava fo’i.
O matua o le tina faife’au Pr. Talaga Mikaele Fasavalu Malotumau o Finau Lagafuaina ma lona tama o Mikaele Fasavalu mai Falelatai, A’ana District, Samoa.
I le sefulu tasi o tausaga o le tamaita’i Faife’u na ave’esea mai ai o ia e lona tuagane o Puni Lagafuaina ma fa’aa’oga ai i Amerika nei. O le ala lea o le fetaui ai o i la’ua ma le tama Vetereni o Ret. Sgt. Isa’ako F. Malotumau.
Ua ia fa’ailoa mai, “O le 18 o o’u tausaga na ma fetaui ai, ma ma’ua fa’aipoipo ai lava ia Aperila 27, 1974. ma amata ai le aiga. E to’aono o la’ua alo, ae atoa nei le 10 o fanau a fanau a fanau ma le to’a 4 o fanau a fanau a fanau, i le atoaga o le 71 tausaga o le tamaitai Faife’au ia Pr Talaga Malotumau.