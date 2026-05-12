Fa’amamaluina le Vaiaso o Matagaluega o Puipuiga o Saogalemu Lautele

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se fa’aaliga sa tu’uina i luga o upega tafa’ilagi e le Faigamalo, ua fa’alauiloa mai ai le ‘auai faatasi o le Malo o Amerika Samoa, i le fa’amanatuina o le Vaiaso o Leoleo, e faamamaluina ai ali’i ma tama’ita’i malu o le Malo, a le Matagaluega o le Puipuiga o le Saogalemu Lautele, ona o lo latou soifua ofo atoa, lototele, ma le tautua i o tatou tagata ma le Teritori.’

O le aso 8 o Me, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, ia se Poloa’iga Fa’alaua’itele, e aloaia ai le avea o le vaiaso o Me 10-15, 2026, ma vaiaso faapitoa mo le Matagaluega o Puipuiga o Saogalemu Lautele.

O lo’o ta’ua i totonu o le poloa’iga fa’alaua’itele, le avea o lenei vaiaso ma vaiaso faapitoa mo sui malu o le malo, talu ai, ‘o le tausaga e 1962, na poloa’iina ai e le Peresetene o John F. Kennedy, ia le avea o le aso o Me 15 ma Aso Faamanatu Aoao, o Leoleo o le Filemu, ma le vaiaso i le Kalena e pei ona pau ai le aso 15 o Me, ma vaiaso o Leoleo.’

E le gata i lea, talu ai, ‘o le fa’atauaina o le Matagaluega o Puipuiga o Saogalemu Lautele, ma le latou tiute, o le tausiga ma puipuiga o aia tatau ma soifua lautele o tagata uma, o nu’u ma itumalo o Tutuila ma Manu’a.’

Aemaise ai foi, ‘ia fa’atauaina e tagata uma o Amerika Samoa, le tautua o Malu o Malo, faapea ma tagata galulue o le Matagaluega. Ma ia latou silafia le faigata ma le taua o tiute tau’ave o le Matagaluega o Puipuiga o Saogalemu Lautele. Ma ia avea lenei fa’amoemoe, e toe fa’afouina ai e Malu o Malo le latou tautoga – o le pupuia o soifua ma mea totino mai i e o lo’o soli tulafono.”

Ae le gata i lea, ‘e tusa ai ma tala fa’asolopito o le Matagaluega o le Puipuiga o Saogalemu Lautele, o le saunia o ona tagata faigaluega i suiga o lenei vaitau ma le lumanai – ina ia lelei ma lava tapena Malu o Malo, ma latou tiute tau’ave i le ao ma le po.’

Ua faapea ona vala’aulia ai e le Afioga i le Kovana ia ‘le auai o tagata faigaluega o le Feterale, Teritori ma Pisinisi, i le aloa’iaina o lo latou sao, i le puipuiga o le soifua lautele a le atunu’u.’

Sa faapea foi ona ta’ua i le fa’aaliga mai i le Faigamalo, i luga o upega tafa’ilagi, ia le ‘ofoalofa atu o matou agaga fa’afetai i leoleo uma ma o latou aiga, ona o lo latou taulaga i aso ta’itasi, ina ia mautinoa le saogalemu ma le puipuiga o le soifua manuia, o le atunu’u.’

Ma o la latou ta’utinoga, le ola gofie ma le auauna le fa’atua’oia, e le alu ma le le iloga.

Ia Manuia lenei Vaiaso faapitoa i Malu uma o le Malo.