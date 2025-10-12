Fa’alauiloaina le masina o Oketopa mo le Puipuiga o Faamatalaga i le Initaneti

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 7 o Oketopa, 2025, na sainia ai e le Afioga i le Kovana ia Pulaalii Nikolao Pula, ia se Poloa’iga Faalaua’itele, e aloaia ai le avea ai Oketopa 2025 ma “Masina o le Fa’alauiloa’iina ai o le Puipuiga o Faamatalaga i luga o le Initaneti, i totonu o Amerika Samoa ma ua valaaulia ai tagatanu’u uma, o matagaluega a le malo, pisinisi ma faalapotopotoga a le nu’u e faamanatuina lenei masina i polokalame ma gaioiga ua fuafuaina e faalautele le silafia, fa’amalosia le tete’e atu, ma faamautinoa le saogalemu o lo tatou lumana’i fa’ainitaneti.”

E tusa ai ma fa’aupuga o lenei poloa’iga fa’alauaitele, i le mafua’aga ua aloaia ai lenei masina, e avea ma masina e fa’alauiloa’iina ai le puipuiga o faamatagalaga i luga o le initaneti, ua ta’ua ai e faapea, “O le malo o Amerika Samoa, e ta’utino i lona sao taua i le iloaina, puipuia ai ona tagatanu’u, ma tali atu i taufa’amata’u tau fa’amatalaga, i luga o upega tafa’ilagi, ma le initaneti (cybersecurity), e ono a’afia tele ai lo tatou saogalemu ta’ito’atasi fa’atasi ai, ma le le fa’alaua’iteleina o fa’amatalaga fa’apea le mautu o le tamaoaiga.”

Ae le gata i lea, o se tasi o mafua’aga, ona “o vaega taua o le atina’e fa’avae – e aofia ai tautua tau tupe, a’oa’oga, feso’ota’iga tau telefoni ma tekonolosi, soifua maloloina, tautua eletise ma le suavai malosiaga, felauaiga, ma le fa’avave ona tali atu i fa’alavelave fa’afuase’i – ua fa’ateteleina le fa’alagolago i faiga o faamatalaga ma tekonolosi ua mautinoa ma malosi.”

Ua ta’ua foi i le poloaiga faalauaitele a le afioga i le Kovana le taua o le a’oa’oina ma le ‘faalauteleina o le silafia i le puipuiga tau fa’amatalaga i luga o upega tafa’ilagi ma le initaneti (cybersecurity awareness”. Ma o lea tulaga, e taua mo tagata uma, “e aofia ai ofisa o le malo, pisinisi tetele ma laity, a’oga, fa’alapotopotoga e le maua ai ni tupe fa’asili, faapea tagatanu’u ta’ito’atasi o lo’o fa’aaogaina komepiuta, telefoni feavea’i, ma isi masini feso’ota’i i le initaneti.”

Ma o nisi o auala lelei e mafai ona tausia ai le saogalemu i luga o upega tafa’ilagi, e pei ona ta’ua i le poloa’iga a le afioga i le Kovana, “e aofia ai le siakiina masani o tala, fa’aititia o faamatalaga fa’aletagata lava ia e faasoaina atu, faafouina polokalame komepiuta, fa’aaogaina o upu fa’alilolilo (passwords), tulaga ese ma faigata, fa’aga’oia o faiga fa’amaoniga e tele (multi-factor authentication), ma le fa’apipi’iina o polokalama ‘antivirus’ ma pa puipui fa’ainitaneti (firewalls)”. O nei tulaga uma, e taua tele i le puipuia mai osofa’iga e pei o taumafaiga taufa’asese tau tupe ma nisi osofa’iga i fa’amaumauga.

E le gata i lea, o le taua o lenei masina, ona o le taua o le fa’amalamalamaina i tagata lautele “ia avanoa ma galuega i le matata tau puipuiga o faamatalaga i luga o upega tafa’ilagi ma le initaneti, e taua tele mo le lumana’i o le Teritori.”

“Ma o le atina’eina o se aufaigaluega tomai i lenei matata e fa’amalosia ai le saogalemu o le atunu’u atoa mo le manuia o Amerika Samoa.”

Ua fa’alauiloa mai foi i le poloa’iga fa’alauaitele a le Kovana, le taua o lenei masina, ina ia mafai e le mamalu lautele “ona tausia pea o le saogalemu ma le mautu o avanoa i luga o upega tafa’ilagi ma le initaneti, o se matafaioi, e fafau faatasi e tagata ta’ito’atasi, aiga, pisinisi, a’oga ma ofisa o le malo.”

Ma ua ta’ua ai le taulamua i le fa’amalosia o le puipuiga, le tete’e atu ma le silafia i osofa’iga tau faamatalaga i luga o upega tafa’ilagi ma le initaneti i le Teritori, ia le Matagaluega o le Puipuiga o le Saogalemu Fa’alotoifale (DHS), o le ASFC (American Samoa Fusion Center), faapea ma le ofisa a le ICT (Information Communications Technology).

Ma o lenei tulaga, ua faapea foi ona fa’atauaina i le Iunaite Setete ma le lalolagi atoa ia Oketopa, “ma ua avea ma avanoa mo tagatanu’u uma, e toe mata’alia ai i amioga saogalemu i luga o le initaneti, fa’amalosia ai le puipuiga a faalapotopotoga, ma auai i a’oa’oga ma gaioiga faalautele i totonu o le nu’u.”