Fa’afefe e se tamaloa lona to’alua ma le fa’atupu vevesi i totonu o le aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 23 o Mati, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i se tina, e ripotia lona to’alua o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’afeso’ota’i e le tina ia Lesina Curry ia le ofisa a leoleo, e ripotia lona to’alua, ia Harris Fitiao, i le faatupu vevesi i le latou fale, i Faga’alu. E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, o lo’o tu i luma o le fale ia le tina ia Lesina.

Ma sa ia faamatalaina i leoleo, ia le fa’asaina Harris (le na molia) mai i le fale, ona o lana amio. Ae peitai, sa alu atu le na molia ma tu i luma o le latou fale ma amata ona leoleoa, ma palauvale atu ia te ia (Lesina) ma lana fanau. Sa ta’ua foi e Lesina (le na a’afia), ia le faatosotosololoa o le tautala a le na molia, ma e foliga mai o lo’o fa’asua’ava.

Sa ta’ua e le tina ia Lesina, ia lona alu atu ma fa’atonu le na molia, e alu ‘ese ma le fanua, ae musu Harris. Ma na atili le fiafia le na molia, ina ua musu Lesina e tu’u atu iai le la pepe e 3 masina, e na te si’iina. Na i’u ina tago le na molia, i le tu’i ia le ta’avale pepe, na iai i totonu le pepe 3 masina.

Na oso atu le tama teine a Lesina, e 22 tausaga, o Malia Curry, ma fesiligia le na molia, e tusa ai ma lana gaioiga na faia i le taavale pepe, ae atili ita ai le na molia, ma ia palauvale mai ia Malia.

O iina, na u’u ai e le na molia, ia se ma’a ma amata ona fa’amata’u ai Lesina ma tu’uaia o ia (Lesina) i le fai’aiga ma seisi tamaloa.

Sa faapea loa ona vala’au e Lesina ia leoleo mo se fesoasoaina, ae tamo’e ‘ese atu ai le na molia, agai i le aualatele, e aga’i atu i le falema’i a le LBJ.

Na taumafai leoleo e saili ia le na molia, ae sa le’i manuia a latou taumafaiga. O se taimi mulimuli ane, na toe valaau ai e Lesina ia le ofisa a leoleo, ma fa’ailoa iai, le toe fo’i atu o le na molia, i le latou fale, ma toe fa’aauau ana gaioiga sa faia muamua.

Sa toe agai atu leoleo ma taumafai e ave faapagota ia Harris (le na molia), ae peitai, sa fa’afaigata i leoleo ona pu’eina o ia, e ui ina sa faatonuina o ia e leoleo e tu atu. Na i’u ina toe sola le na molia, mai i leoleo ma agai atu i luga o mauga.

I le taimi sa fa’ao’o atu ai lenei mataupu i le faamasinoga, ia Mati 25, 2026, e le’i maua lava Fitiao.

O moliaga na molia ai Harris Fitiao, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, ae sa siitia lona fa’asalaga i fa’asalaga o vaega ‘I’.

Faitauga 2: Faao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, ae sa siitia lona fa’asalaga i fa’asalaga o vaega ‘I’.

Faitauga 3: Tete’e i taumafaiga a leoleo e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Solivale o fanua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.