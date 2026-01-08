Fa’aauau iloiloga a le SSIC i taavale na taofi e le Ofisa a Tiute

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fa’aauauina i le aso ananafi ia le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate (SSIC), i taavale e 47 mai Saina lea na taofia e le Ofisa o Tiute, ona o le le ausia o tulafono tau ta’avale a le Iunaite Setete.

E tusa ai ma se ripoti mai i le Ofisa o Tupe, o nei taavale e le pasia i tulafono tau taavale a le Malo Feterale, lea o lo’o fa’amalosia foi i totonu o Amerika Samoa, o se teritori a le Iunaite Setete. Ma o le mafua’aga lea e le mafai ona fa’aaogaina pe lesitalaina nei taavale i totonu o Amerika Samoa po o so’o se setete o Amerika.

Sa iai se fuafuaga a le malo, mo le fa’atauina atu o nei taavale, i se faatau tu’i, ae peitai, ua toe taofia lea tulaga, i lalo o se fa’atonuga mai i le faamasinoga.

I le ulua’i iloiloga a le SSIC, lea na fa’ataunu’uina ia Oketopa 2025, na taula’i ai afioga i Senatoa i mataupu e patino i le ofisa o tiute, e aofia ai le mataituina o tuaoi ma lafoga fa’ae’e i oloa fa’aulu mai i totonu o le teritori, ona o atugaluga e fa’atatau i taavale, o se vaalele faapea ma oloa ua mae’a ona tatalaina i tua, ae e le’i mae’a ona totogi atoa ia lafoga fa’ae’e.

I lena iloiloga, sa molimau ai le taitai o le ofisa o tiute, le susuga ia Juliano Falaniko, e faatatau i le mataituina o tuaoi ma lafoga fa’ae’e i oloa o lo’o fa’aulufale mai i totonu o le teritori. Na fa’amae’aina lea iloiloina, ina ua tele ni fa’afitauli na alia’e, lea na aofia ai ma le tatalaina i tua o taavale, o se vaalele ma oloa, ae e le’i mae’a ona totogi atoa ia lafoga fa’ae’e.

Sa tapaina e le Taitaifono o le SSIC, le Afioga i le Senatoa, ia Togiola T.A. Tulafono, ia se faamalamalamaga, i le manaomia o faamaumauga, ina ia mafai ai ona tulau’ele’ele se va’alele la’u oloa i totonu o le teritori. Lea na faamanino ai e Falaniko e faapea, a tu lau’ele’ele se vaalele la’uoloa, ona tapa lea o se fa’amaumauga e ta’ua o le ‘manifest’, ma e tatau ona tutusa lelei fa’aupuga o lo’o i luga o le ‘manifest’ ma pepa ia e alu atu ma le tagata, e ana ia oloa po o afifi na aumai.

Sa ia faamamafaina le tatau ona tutusa lelei o faamatalaga i luga o nei faamaumauga, e amata mai lava i le igoa o le tagata e ana oloa. Afai e iai se tulaga fa’aletonu, o le a faapea ona taofia e le Ofisa o Tiute ia le oloa, se’ia toe fa’asa’o uma faamatalaga o faamaumuga. Ma o ia tulafono, e apalai foi i ‘oloa ia e la’u mai e va’a lalo po o va’a koneteina.

Ae mo uta po o afifi ma atigipusa lea e la’u i le Falemeli (USPS), e fai sina ‘ese’esega. Mo atigipusa ma afifi ia, e la’u e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute i le falemeli ma tu’u ai, se’ia alu atu le tagata e ana ia atigipusa po o afifi, e piki mai. O iina, e fa’ato’a su’esu’e ai e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute.

Sa ta’ua foi e Falaniko i lana molimau, le iai o se kamupani o lo’o konakarate e le Ofisa o le Falemeli, e la’uina atu uma le meli, mai i le malaevaalele i le falemeli.

O tulaga i koneteina, e fa’asa i so’o se kamupani ona tatalaina ia koneteina, e aunoa ma le iai o se sui mai i le Ofisa o Tiute. Afai ae iai ni faafitauli e tula’i mai, e pei o le mauaina o ni oloa faasaina, ona loka loa lea o le koneteina ma amata loa le su’esu’ega a le Ofisa o Tiute.

Sa ta’ua foi e Falaniko, o va’alele la’u oloa e lua e malaga sa’o mai lava mai Amerika, ae e leai ni faigamalaga sa’o mai i motu o Asia. O oloa mai Saina, e masani lava ona auala mai i Niu Sila, Fiti ma Ausetalia, ae e le’i taunu’u i atunu’u o lo’o fuafua e momoli iai.

O le Hawaiian Ea lea e la’uina mai afifi ma meli fa’avavevave, ae o le Pacific Air Cargo lea e la’uina mai le meli masani. O lo’o iai foi kamupani va’a o lo’o la’uina mai oloa mai Apia.

Sa faamanino e Falaniko le ‘ese’ese o lafoga fa’ae’e, e fuafua lava i oloa o lo’o la’uina mai, e aofia ai sikareti, pia, ma taavale. A mae’a ona fa’atumu ia pepa tiute, ona fa’ato’a faamautu ai loa le aofaiga o le lafoga fa’ae’e e ao ona totogi.

E tusa ai ma tulafono lotoifale, e le mafai ona tatalaina i tua ia so’o se oloa, se’ia vagana ua mae’a ona totogi atoa ia le lafoga fa’ae’e. Ae e na’o le Tausitupe a le malo, e mafai ona tu’uina maia le fa’atagana, i le umi e mafai ona togitogi atu ai e pisinisi ma tagata lautele, ia a latou lafoga.