E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA
VAEGA 55
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.
E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.
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"O lea ua tu’u ia Tomasi i lou tina,” o le faapea mai lea atu lea o le alii o Mikaele, i le tamaitai o Selema, i le la talanoaga i luga o le telefoni. “Ae na ou toe ti’eti’e e faata’amilo i le poloka, e su’e ia Lina. Na ou maua atu lana taavale, pe a ma le tolu poloka mai i le fale o lona tina. Leai se Lina, ae na’o lana ato tupe sa i luga o le nofoa pasese, ae sa pisia le foeuli o le taavale ma le faitoto’a i le toto.”
“E tele?” o le fesili atu lea a Selema ma fa’alagolago i le pa sima.
“E le tele. O lea ou te masalo, sa toso ese e se tagata ia Lina mai totonu o le taavale, a’o ia taumafai e u’u mau i le foeuli ma le faitotp’a,” o le tali mai a Mikaele.
“Ae a lona tuagane?” o le toe fesili atu lea a Selema.
“Le iloa po o fea ua alu iai,” o le tali mai a Mikaele.
“O le a le mea o le a fai?” o le fesili a Selema.
“Lea ua o mai leoleo e faatino le latou tiute, ma su’esu’e le taavale. Ae ua uma ona ou talosagaina le ofisa a leoleo, e saili ia Lina ma lona tuagane.”
Sa faapea atu foi Mikaele, “O lea e matala le faitoto’a o le fale o le tina a Lina, o lea la o le a ou alu e su’esu’e totonu.”
Ua savali mai Lula i le mea o tu ai ia Selema ma fesili, “O le a le mea ua tupu?”
Sa te’i le teine o Selema, i le fesili a Lula ma fa’ataupupula atu ia Lula. “O le 4 ai lena o au fasi keke, o lona uiga, e iai le mea o lo’o e popole ai,” o le faapea atu lea a Lula.
Ua faasaga atu loa Selema, i le faamatala ia le mea ua tupu ia Lula. Na va’aia e Selema ia le suia o foliga a le teine o Lula, ina ua o’o le faamatalaga i le tau sailiga o Lina ma lona tuagane.
O le taimi foi lea na tatagi ai le telefoni a Selema, o le numera a lona tina matua, e fa’ailoa atu iai, o la’ua ma Tomasi lea la’a o i le fale a Mikaele.
E le’i umi ae valaau mai Mikaele, o latou lea ua agai atu i le nofoaga o lo’o fai ai le koneseti a le tamaitai pese o Repeka, lea o lo’o iai Selema ma Lula.
[E FAIA PEA]