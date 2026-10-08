Vaega e 54

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 54.

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E taunu’u le taavale o lo’o o atu ai ia Selema, Lula, le teine pese o Repeka ma lana failautusi o Susana, o lo’o amata ona fa’atulaga ia masini mo le koneseti a Repeka.

Na savali mai seisi tamaitai, e tai foliga pei o Susana ma ta’ita’i atu ia Repeka ma Susana, a’o mulimuli atu i tua ia Selema ma Lula.

Sa avea le taunu’u o Repeka ma tulaga na va’aia ai le fepisia’i solo o tagata, e le tagata i le faiga o ona laei, ae o le teuina o ona lona foga ma ona foliga.

Ua savavali atu ia Selema ma Lula ma tu tu mai i leisi itu ma mata’i mai mea o lo’o tutupu, ae le tu’u ai le fesiligia o tagata, i lea mea ma lea mea, ina ia malamalama i le fa’agasologa o le polokalama i lea afiafi.

E le’i umi ae toe tatagi le telefoni a Selema ma ia savali atu i leisi itu, e le tele se pisa, e tali.

"O lea ua tu’u ia Tomasi i lou tina,” o le faapea mai lea a Mikaele, i totonu o le telefoni. “Ae na ou toe ti’eti’e e faata’amilo i le poloka, e su’e ia Lina. Na ou maua atu lana taavale, pe a ma le tolu poloka mai i le fale o lona tina. Leai se Lina, ae na’o lana ato tupe sa i luga o le nofoa pasese, ae sa pisia le foeuli o le taavale ma le faitoto’a i le toto.”

“E tele?” o le fesili atu lea a Selema ma fa’alagolago i le pa sima.

“E le tele. O lea ou te masalo, sa toso ese e se tagata ia Lina mai totonu o le taavale, a’o ia taumafai e u’u mau i le foeuli ma le faitotp’a,” o le tali mai a Mikaele.

“Ae a lona tuagane?” o le toe fesili atu lea a Selema.

“Le iloa po o fea ua alu iai,” o le tali mai a Mikaele.

“O le a le mea o le a fai?” o le fesili a Selema.

“Lea ua o mai leoleo e faatino le latou tiute, ma su’esu’e le taavale. Ae ua uma ona ou talosagaina le ofisa a leoleo, e saili ia Lina ma lona tuagane.”

[E FAIA PEA]