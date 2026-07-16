VAEGA 28

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua tu Selema ma tilotilo atu i foliga a Tone, ona pa lea o lana ata.

“O le mea sili ma le taua, o se aiga fiafia,” o le faapea atu lea a Selema. “O afea le aso fiafia?”

“E mafai ona fai atu sa’u tala, ae aua le ta’u ia Lula po o Nero?” o le faapea atu lea a Tone.

Ua lue atu le ulu a Selema, ioe.

“Ou te le manatua le taimi na ou fesili ai ia Lula ma te faaipoipo. Ou te te’i ifo i le taeao na soso’o ai, ua pipi’i le mama i le lima o Lula,” o le tala lea a Tone.

“O e fia faaipoipo ia Lula?” o le fesili atu lea a Selema.

“Faaipoipoga?” o le fesili lea a Tone. Na matua’i faate’ia Selema, e le’i uma lelei ia le fai mai o Tone, ae pa’u loa i lalo, ua matapogia.

Ae o le taimi tonu foi lena, na savali atu ai ma Nero.

Ua tamo’e atu Nero ma to’otuli i tafatafa o lona lima taumatau, le alii o Tone lea ua matapogia, ona o le la talanoaga ma Selema, e uiga i le la faaipoipoga ma le teine o Lula, lea e faigaluega faatasi ma Selema.

“O le a le mea na tupu?” o le fesili atu lea a Nero ia Selema, a’o ia taumafai e toe fa’ate’i mai ia Tone.

Ua te’i ane nei ia Tone ma tilotilo atu ia Selema ma Nero lea e tu tu i ona tafatafa.

“O le a le mea na tupu?” o lana fesili lea ma milimili lona ulu.

“Na e matapogia,” o le tali mai lea a Selema.

“A’e, matua’i pepelo tele lena tala,” o le faapea mai lea a Tone.

“Ae aisea la le mea o e taoto ai i le fola o le fale?” o le toe fesili atu lea a Selema ma fesoasoani atu ia Nero e tau faatu mai i luga ia Tone.

“Alu e fufulu ou mata, ona e toe fo’i mai lea,” o le faatonuga a Nero ia Tona. Ona ia liliu atu lea ia Selema. “Ua sau i fafo ia Repeka?”

“Leai. O la lava e i totonu o le potu ma Susana,” o le tali atu lea a Selema.

[E FAIA PEA]