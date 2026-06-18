Vaega e 21

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 21.

********************************************

Na fai sina umi, o tu ia Selema, ua leai sana faamatalaga, ona ua fa’ate’ia tele o ia, i le faamatalaga a le toeaina – le tuagane a le fafine o Lina – lea o lo’o fai atu ia te ia, e uiga i le avea o Mikaele ma tama moni a le tamaititi o Mareko.

“Ou te iloa sa fai sina ulavale o Mikaele a’o talavou,” o le faapea atu lea a Selema. “Ae ua fai lava sina mamao o lau faamatalaga. E leai se mea e sili ona taua ia Mikaele, i lo ona aiga ma ana uo.”

“Ua mafua ona faapela ia Lina, ona o le alii lena,” o le finau mai lea a le toeaina. “Sa atamai o ia, lelei ana maka i le aoga. Ana le seanoa lona ma’itaga, semanu e mafai ona fa’au’u mai i le a’oga ma maua sana galuega lelei. “

“Ae se’i vaai iai, o lea ua o’o lava ina ave i le falepuipui. E mafua nei mea uma, ona o le alii lena, o Mikaele! Alu la e fai ia Mikaele, e fai ma le fa’aeteete lona ola! Ma aua ne’i ona toe latalata ia Mareko!”

“E mafai ona taunu’u le mea lena e te mana’o ai, pe afai e te alu e totogi le tupe, e tatala mai ai i tua ia Lina,” o le faapea atu lea a Selema, ua oso a’e foi ma lona ita.

“E leai sa’u tupe! O e vaai mai, o lea ua ou toe nofo i le fale a lo’u tina, ona o le leai o se tupe! Leai se galuega,” o le leotele mai lea a le toeaina, le tuagane a Lina.

Ua le toe faatali ia Selema, ae ua liliu ma toe fo’i atu i le taavale.

Na tilotilo mai Lula i le toe fo’i atu a Selema ma ia fesili mai, “Ia, o le a se tala a le toeaina?”

“Ua ma’imau le ta taimi, na ta o mai ai!” o le faapea atu lea a Selema ma ona foliga le fiafia.

“O le a le tala a le toeaina?” o le toe fesili atu lea a Lula.

“E leai sana tupe!” o le tali atu a Selema ma faasaga i fafo o le faamalama.

[E FAIA PEA]