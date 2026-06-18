VAEGA 20

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua faatonu e Selema ia Lina, e faatali atu i le taavale, ae o le a se’i alu muamua i totonu o le fale e talanoa ma le tuagane a Lina. Afai ae manaomia se fesoasoani, o le a ia faatatagi mai le telefoni a Lula.

Na tu’itu’i e Selema ia le faitoto’a o le fale, ae tatala mai e se tamaloa masomasoa ma le maualuga.

“Selema! O le matua le fefe lava o lau susuga, a ea? E fai o lou lokaina o lo’u tuafafine, ae e toe tago nana lana tama. Ana ou le nofo vaavaaia e le faamasinoga, semanu ou te fanaina oe, ile taimi nei.”

O le tuagane lea a Lina, ua 81 tausaga le matua, ae ua nofo va’ava’aia i le famasinoga, ona o lona amio le taupulea. Sa molia o ia i lona alu telenoa i nofoaga faitele.

“Ou te le’i ave faapagotaina seisi,” o le tali atu lea a Selema i le toeaina lea o lo’o tu mai i le faitoto’a. “Sa ‘ai’oi mai lou tuafafine, ou te tago e vaai, ina ua loka o ia i le falepuipui. Ae a ua ova lou alofa i le tama a lou tuafafine, alu e totogi le tupe e tatala mai ai i tua Lina, ona mafai lea ona sau e ave Mareko i le fale, ae le o le moe i le ma fale ma Mikaele.”

“E a lau tala?” o le toe oso mai lea a le toeaina. “O la e nofo ia Mareko i le fale a Mikaele?”

Ina ua lue atu le ulu a Selema, na toetoe a pe le fatu o le toeaina.

“Oi e tele mea sa ma’itaga ai lo’u tuafafine. Ona tago lea gaoi le fale a le matou tina. Ae o lea ua nofo ai Mareko i lona fale?” o le faamatalaga lea a le tuagane a Lina.

“O le a le uiga o lau tala, na ma’itaga ai Lina?” o le fesili atu lea a Selema.

“Oi, e te le o vaai atu lava i foliga a Mareko, e so’o uma lava i le alii lena?” o le faamatalaga lea a le toeaina o lo’o tu i le faitoto’a.

“A’e, e aiga outou ma Mikaele. O le a le mea la’a ese ai foliga a Mareko?” o le faapea atu lea lea a Selema ma ‘ata.

“Oi, e te le o vaai lelei i foliga a Mareko? E so’o uma lava ia Mikaele. Ma leisi mea, na ou mauaina la’ua ma Lina, o momoe i le fale ta’avale a la’u toeaina. Iva masina, ae fanau ia Mareko.”

Ua tu Selema ma fa’ataupupula atu i le toeaina o lo’o tu i le faitoto’a, ua na leiloa sana tala a fai.

[E FAIA PEA]