Vaega e 15

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 15.

Sa fiu ia le alii leoleo nana o Nero, e taofiofi ia le tamaitai pese o Repeka, ae ua tafiti solo, i le fia o’o mai i le fafine lea na tago asu atu le ipu uaina ia te ia.

E savali lava Nevo ma toso atu ia Repeka, ae ua tutu mai ai ia le teine o Selema ma le tamaitai o Pele, (le sui o le kamupani lea e ana le polokalama lea na totogi ai Repeka, e sau e fa’afiafia ai), i le faitoto’a ma tatala mai, a’o toso fa’atata atu e Nero ia Repeka, agai i fafo o le potu.

Na toso sa’o atu lava e Nero ia Repeka, i totonu o le ‘elevator’ ma na fa’ato’a toe tu’u lava e Nero ia Repeka, ina ua tapuni ia faitoto’a o le ‘elevator’. Ae o le taimi lea, ua toeiitti lava a pulou atoa ia Repeka i lona ofu sa fai.

Ua fa’atu sa’o lava e Pele ia le ‘elevator’ i le potu lea o le a faia ai le koneseti a Repeka, ma ia taumafai e fesoasoani i le tamaitai, e toe fai faalelei ona laei ma toe selu lona lau’ulu, ua ve’uve’ua uma.

Sa leai seisi e toe fai sana tala, i le taimi atoa. Na o le pau le mea i le mafaufau o le teine o Selema, ia se’i mae’a atu lenei polokalama, ae se’i alu i le fale e fai sana malologa.

Na le toe iai seisi fa’alavelave na tupu mai i totonu o le potu lea ua agai atu nei iai ia le to’afa lea, ma ua mae’a foi ona toe sui la’ei o le tamaitai pese, o Repeka.

A’o nonofo Repeka ma Pele i le la laulau, o i la’ua o ni malo fa’aaloalogia, ae o le taimi lea, o lo’o tu tu ai Nero ma Selema, i le pito i tua o le potu ma fa’alagolago i le pa sima o le potu, e mataituina ai le potu ma faatino ai le la galuega.

E le’i umi, ae tatagi le telefoni a Selema. O le alii o Mikaele, lea sa tu’u ai le tamaititi o Mareko.

Ua geno atu Selema ia Nero, o le a alu i fafo e tali lana telefoni. Ua fesili atu Selema ia Mikaele, po o a mai la’ua ma Mareko, ae tali mai Mikaele, “Na talu lava ona ou sau i le fale, o lo’o fai lava ta’aloga a Mareko. Ae ua uma na ‘ai.”

Ona fesili atu lea o Mikaele ia Selema, po o le a le taimi e toe fo’i atu ai. Sa fai sina umi ua le tali ia Selema, ona toe faapea mai lea o Mikaele. “Ou te alu ese mai i le fale, i le 6 i le taeao. Ia o’o atu ai, ua e taunuu mai i le fale.”

[E FAIA PEA]