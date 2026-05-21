Vaega e 13

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 13.

Ua tau fai tilotilo atu nei ia Selema ma Nevo i le tamaitai na tatalaina le faitoto’a, ae faapea mai le tamaitai, “O lo’u igoa o Pele. Ou te faigaluega i le kamupani musika a Repeka.”

O le taimi lea na toe fa’alogo atu ai ia Repeka, ua faapea mai ma le leotele, “E leai so’u ofu e ofu! O le a nei le mea a fai?”

Ua liliu atu ia Pele ma toe savali i totonu o le potu lea o lo’o pisa mai ai Repeka. Sefulu minute, ae savali mai loa i fafo ia Repeka, ae mulimuli mai ai Pele.

Na ona iloa mai lava e Repeka o Nevo, fa’asasa’o loa iai ma tu i ona luma ma ata ia Nevo.

Ua faapea atu Nevo, “O ma’ua ma Selema lea o lo’o gafa ma le puipuia o oe.”

Na savali atu loa Nevo ma tatala le faitoto’a, ma ulufafo atu ai Repeka ma Pele, ae mulimuli atu ai Selema ma Nevo.

Ina ua taunu’u le laina i totonu o le potu tele a le faletalimalo, na oso loa Selema ma savali i tua o Pele, ae tu’u Repeka, i le la va ma Nevo, ma ta’ita’i sa’o Repeka i totonu o le potu e fai ai lana koneseti.

E le’i umi ona taunu’u le vaega lea i totonu o le potu, ae savali atu se fafine, pe a ma le 40 ma ona tupu, tausaga, ma faasino i le pulupulu a Repeka, ma fesili atu, “O le a le uiga o lea mea?”

“O la’u pulupulu,” o le tali mai lea a Repeka.

“Ou te iloa, o le pulupulu, ae o le a le ituaiga?” o le toe fesili atu lea a le fafine.

“O le pulupulu na gaosi mai i fulufulu o manu. O le a lau feau?” o le tali mai lea a Repeka, ua amata ona si’isi’i i luga lona leo.

O le taimi lea, na fa’ate’ia Selema ma Nevo, ina ua oso atu Pele ma taumafai e ave’ese le pulupulu a Repeka.

Ua tilotilo solo Selema e va’ai pe aisea ua faia ai e Pele lea tulaga, ma lona vaai atu i leisi itu o le potu, i se faailo tele o lo’o tu mai ai le faamalamalamaga o le koneseti, e saili ai se seleni, mo le tausiga o manu o lo’o sauaina e tagata.

