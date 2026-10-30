E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ATAMAI $5 MA LE POTO E $500”

O se tasi aso, na alu ai se malaga a se alii polofesa, i luga o le ta’avale afi. Ma sa nofo o ia, i tafatafa o se alii faifa’ato’aga.

Ina ua mae’a mataupu sa la talanoa ai, na faapea atu loa le alii polofesa, i le faifa’ato’aga, na faapea atu ai loa le polofesa i le faifa’ato’aga, e fai se la taaloga.

“O le a ou fai atu se fesili ia te oe, afai e le mafai ona tali mai, ona e tu’u mai lea o se $5. Ona e fesili mai lea ia te a’u, ae a le mafai ona ou tali, ona ou tu’u atu lea o le $500,” o le faamatalaga lea a le alii polofesa.

Ua lue mai le ulu a le faifa’atoaga, i le ioe.

Ona fesili lea o le alii polofesa, “O le a le mamao o le va o le Lalolagi ma le Masina?”

Sa tago le faifa’ato’aga i totonu o lana taga ma tu’u gugu atu le $5 i le alii polofesa.

Ua tu’u atu nei le avanoa i le faifa’ato’aga mo lana fesili. Na fai sina umi o nofo le faifa’ato’aga, ona ia faapea atu lea, “O le a le manu e tolu ona vae pe a alu e pe’a i luga o se mauga, ae a sau i lalo, ua fa ona vae?”

Na fiu le polofesa e mafaufau, ae ua iso i le fesili a le faifa’ato’aga.

Ona ia tago ifo lea i lana taga, ma toso mai i fafo ia le $500 ma tu’u atu i le faifa’ato’aga.

Sa tu’u e le faifa’atoaga i totonu o lana taga, ia le tupe ma le laumata fiafia. Ona ia toe fa’alagolago lea i tua o lona nofoa ma pupuni ona mata.

Ae ua fesili atu ia le alii polofesa, ona o lona fia iloa ia le tali a le faifa’ato’aga, i lana tupua.

“O le a le tali o lau fesili?”

E aunoa ma le pupula mai o ona mata, sa tago lemu ifo lava le faifa’ato’aga ma toe se’i i fafo lana $5 ma tu’u atu i le alii polofesa.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]