E FAI O LENEI AE O LENA

“O SE FOLAFOLAGA UA LE TAUNU’U”

I se tasi o po malulu, na tau atu ai se alii pilionea, o nofonofo se toeaina mativa i fafo o le pa o lona fale.

“E te le lagona le malulu o le po, i le leai o ni ou ofu mafanafana?” o le fesili atu lea a le ali’i mau’oa, i si toeaina mativa.

“E, ua masani lo’u tino i le malulu, ona e leai ni o’u ofu mafanafana,” o le tali mai lea a le toeaina mativa.

“Ia fa’atali atu i’i, ae o le a ou alu i totonu o lo’u fale, e su’e mai sou ofu mafanafana,” o le toe faapea atu lea a le alii mau’oa, i si toeaina mativa.

Ona alu lea o le alii mau’oa, ae ua nofo ma faatalitali ma le fiafia ia le toeaina mativa.

Peitai, sa fiu si toeaina mativa, e faatalitali. Na ona taunu’u lava o le alii mau’oa i totonu o lona fale, pisi loa i isi ona tiute, ae galo ai ia te ia, lana folafolaga ma le fa’atalitali mai a le toeaina mativa, i fafo i le malulu.

O le taeao na soso’o ai, na toe manatua ai e le alii mau’oa ia le toeaina mativa, ma lana folafolaga, o le a sau e su’e atu sona ofu mafanafana.

Ua faatopetope atu nei ia le alii mau’oa ma ofu mafanafana, i fafo. Ae paga lea, ua maliu le toeaina mativa, ona o le malulu o le po.

Ae na tau le va’ai a le alii mau’oa, i se fasipepa, sa tusi ai e le toeaina, sana fa’aupuga.

“Ina o leai ni o’u ofu mafanafana, sa ‘ou maua le malosi, e tali atu ai i le malulu, aua ua masani ai lo’u tino. Ae peitai, ina ua e folafola mai ni ‘ofu mafanafana ia te a’u, sa o’u u’umau, i lau folafolaga, ma o iina na ave’esea atu ai lo’u malosiaga, e tali atu ai i le malulu.”

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU]