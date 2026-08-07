E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ISUMU LOTOTELE MA LE ATAMAI, O MILO”

I se tamai nu’u, sa nofo ai se isumu e igoa ia Milo. O se imu agaalofa ma le atamai, ae e fefe tele i pa’o leotele, nofoaga pogisa ma le talanoa i isi manu, e le masani ai.

I se tasi aso, sa tupu ai se faalavelave i le nu’u, ina ua tau osofa’i e se pusi fe’ai ia le potu lea e teu ai mea’ai a manu. E fai o le lapo’a o le pusi, ae o le maualuga. Ma ua alu saofa’i tonu lava i tafatafa o le faitoto’a, o le potu lea e iai mea’ai.

Ua popole uma ia manu, ma amata ona fesilisili, po o ai o le a faasaoina le latou potu mea’ai. Na amata ona fetilotilofa’i solo ia manu, ma ua amata ona ta ta vale ia le fatu a Milo, ona e fefe fo’i Milo i le pusi fe’ai.

Ae peitai, na toe oso se manatu ia Milo, e faapea, “Afai e le mafai ona ou taumafai e tuli ‘ese le pusi lea, o le a matou le ‘a’ai.”

Ua nofonofo nei ia Milo ma tau mafaufau se auala e mafai ona tuli’ese ai le pusi fe’ai mai luma o le latou potu mea’ai.

Ona savalivali lemu atu loa lea o Milo, ma se polo, ma amata ona fai ana tala malie i le pusi ma fa’ata’avale le polo. Ua te’i le pusi, ma amata ona ta’alo mai i le polo. Ona tago loa lea o Milo, ua fa’ata’avale mamao lava le polo. Ma oso atu ai loa le pusi, ua tuliloa le polo ma alu ‘ese atu ai mai luma o le faitoto’a o le potu mea’ai.

Sa tau fai patipati uma manu ma fa’afetai ia Milo, ona ua mafai ona tatala ia le potu lea o lo’o teu ai mea’ai. Ma ua fa’asaoina ai ma manu uma.

E ui i le laititi o le isumu o Milo, ae peitai, i lena aso, sa leai sona ‘ese’esega ma se liona, i le vivi’i o ia e manu, ona o lona lototele ma lona atamai.

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]