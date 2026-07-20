E FAI O LENEI AE O LENA

‘E TAUIA LE ALOFA I LE ALOFA’

I totonu o se nu’u, sa nonofo ai se tina nofo to’atasi, o Mua ma si ana tama teine, e 9 tausaga, o Fuarosa. Ma o lenei aiga, o se aiga pito sili ona lima vaivai i totonu o le nu’u.

E nonofo le fafine o Mua ma si ana tama teine o Fuarosa, i totonu o se faleo’o, i le la fa’ato’aga, lea e to to ai nai talo ma fa’i, faapea ma fuala’au ‘aina. E fai foi le la lafu moa ma nai a la mea tua’olo, o lo’o tausi.

Ua iloa uma e le nu’u, ia le lima vaivai o le fafine o Mua ma le faigata o lona olaga, i le taumafai e tausi to’atasi si ana tama teine.

O aso uma, e usupo ai lava le fafine o Mua, e fafaga ana moa ma pua’a. Ona tapena lea o le la ti o le taeao ma le teineititi o Fuarosa. A o’o loa ina lata i le taimi o le a amata ai le a’oga a Fuarosa, ona fafagu loa lea e Mua, o si ana tama teine, ma fesoasoani ai i ana tapenaga mo le aoga. Ona o la nonofo loa lea i lalo, e inu le la ti o le taeao.

A mae’a ona alu loa lea o Mua i le momoli ia le teineititi o Fuarosa, i le a’oga a le nu’u.

O le to’atele o tina o le nu’u, e le toe fo’i mai i a latou fale pe a o e ave a latou fanau i le a’oga, ae nonofo ai lava i se fale tulata i le a’oga, e fa’atalitali ai le taimi e mae’a ai a’oga a le fanau.

Ae o le fafine o Mua, e na’o le tu’u lava o le teineititi o Fuarosa, ona ia toe fo’i faatopetope mai loa lea i le fale, tago i lana sapelu ma savali loa i le fa’ato’aga, e fai sana galuega i lea aso. O isi aso, o le veleina o le ma’umaga, o isi aso, o le totoina o ti’apula ma fualaau ‘aina. O nisi aso, o le aoina o popo ma koko o le fanua.

O le ‘auala e maua ai sina seleni a Mua, o le fa’atau atu lea o fua o fa’ato’aga ma ana lafu manu, i tagata o le nu’u, ia po o seisi lava e ono afea lona fale, mo se mea e mana’o ai.

O le toatele o le nu’u, e ui lava foi e iai a latou fanua ma lelei a latou ma’umaga, pe lelei foi galuega e tausi ai o latou aiga, ae e o mai lava e faatau atu ni talo, ta’amu, po o ni kapisi ma tamato, ia po o ni popo ma koko, mai i le fafine o Mua.

E mafua lea tulaga, ona o lenei fafine o Mua, o se tina alofa tele. E tiga le vaivai ma le le tagolima o lenei tina, ae ua so’o le nu’u, o fesoasoani iai Mua. E le gata i lea, ua iloa uma e le nu’u, ia le leai o se faamatalaga taufa’aleaga, muimui, pe tu’ua’i fua, e tautala ai le fafine o Mua. Ae na’o foliga fiafia ma upu alofa e latou te va’aia, o fa’aali ma fa’aleo e lenei fafine, i totonu o le nu’u, i aso taitasi.

Ma o uiga ma galuega alofa ia o lo’o fa’aalia e le fafine o Mua, ua faapea ona va’aia ma mata’i e lana teineititi o Fuarosa, ma ua faapena ai foi ona fa’ata’ita’i ai Fuarosa i uiga alofa o lona tina.

O le mea lea, e le asa se aso, ma seisi o le nu’u, e sau ia Mua, e fai atu ai se faatauga i fua o faatoaga.

O se tasi aso timuga lava, na logotala ai le fafine o Mua, i le gasegase o si loomatua o Lesina lea la te tua’oi. Sa le’i fa’aalu e Mua ia se minute, ina ua ia maua le tala, ae ua tamo’e atu i le timuga tetele ma sopo mai se tasi o moa peti o lana fagamoa.

Ua tafu le afi ma fa’ati’eti’e ai le ‘ulo ma faasaga atu loa ia Mua, i le gasese ia se supo moa, e tu’u iai fuala’au ‘aina mai i lana fa’ato’aga. Ona o la o atu loa lea ma le teine o Fuarosa, ua fai le la asiga ma’i i si loomatua o Lesina.

O le taeao na soso’o ai, sa logotala le nu’u, i lenei galuega alofa a Mua ma le teine o Fuarosa, sa faia. Aua sa leai seisi o le nu’u na o’o mai e asi ia le loomatua o Lesina, ona o le timuga o le aso. Ae o lea, sa le’i fa’avaivai ia Mua ma lana asiga.

Sa fa’ate’ia Mua ma le teineititi o Fuarosa, i le taeao na soso’o ai, i le ta’itasi ma agai atu aiga o le nu’u ma mea’ai, o faatauga o fasimoli, pauta ta lavalava, o oloa e gaosi ai mea’ai ma isi lava tulaga, e momoli atu ai le agaga fa’afetai i le fafine o Mua ma si ana tama teine, ona o le la agaalofa le fa’atua’oia.

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO]