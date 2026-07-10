E FAI O LENEI AE O LENA

‘E TAUASO LE ALOFA’

Sa iai se tamaitai tauaso, sa nofo na’o ia i se fale e tu i le fa’asi’usi’uga o le nu’u, ona o se tagata e faamisa i tagata e asia lona fale.

E leai se tagata o le nu’u, e le faamisa ai lenei tamaitai, ona o lona ita, i lona tauaso.

Se’ia vagana ai lava la si ana uo tama. O se alii loto maualalo, loto alofa ma le laufofoga fiafia. E le iloa, pe iai se taimi na fa’aalia ai ni uiga fiafia o lenei alii.

Po o le a lava le faamisa i fea o le tamaitai tau’aso, ae le taitai ona fa’aalia ni uiga ita o lenei alii, pe na te otegia foi le tamaitai, i ona uiga o lo’o fa’aali atu i tagata.

O le tala a tagata o le nu’u, ana leai le agaalofa o lenei alii, semanu, e leai seisi e toe fia alu i le fale a le tamaitai tauaso. Ma ua atili ai ona taufe’ai le teine, ina ua ia fa’alogo i ia faamatalaga.

A’o nofonofo le tamaitai tauaso ma lana uo tama, sa faapea atu le tamaitai, “Maimau pe ana mafai ona iai se auala, e mafai ai ona ou tilotilo tasi atu lava ile lalolagi, semanu ua ou ioe atu, ta te faaipoipo.”

Ua saofa’i sasa’o le uo tama a le tamaitai tauaso ma ia faapea atu, “O lona uiga, a e mafai ona vaai i le lalolagi, ona e ioe lea e fai le ta faaipoipoga?”

Na luelue atu le ulu a le tamaitai tauaso ma faapea atu, “Pe mo sina itula e tasi, pe tasi le aso, ae ou te fia vaai i le susulu o le la, o manulele ia o lo’o fetagisi ma pepese solo i luga o la’au, po o tamaiti ia e masani ona ta’a’alo i le auala, i tafatafa o le fale.”

“Pe toe fo’i la’u vaai i le pogisa, e faamalieina ai lava lo’u loto ma o ta faaipoipo ai,” o le faapea atu lea a le tamaitai tauaso.

Ua o’o i se tasi aso, ua maua e le tamaitai tauaso ia se valaau mai i le falemai, ua iai se tagata, ua ofoina atu ona mata, e mafai ona faia le taotoga a le tamaitai tauaso.

Ua le iloa le mea na gata mai ai le fiafia o le tamaitai tauaso, ma ia faamatala atu i lana uo tama, o ia o le a alu i le falemai e fai lona taotoga i ona mata.

Ua i’u manuia le ta’otoga a le tamaitai ma sa na o le tagi, i lona vaai atu i le matagofie o le lalolagi, o manulele, e o’o lava i tamaiti ia sa masani ona ia otegiaina, i le pisa i luma o le fale.

Ae sa fa’ate’ia le tamaitai mativa, ina ua alu atu lana uo tama ma faapea atu, “O lea ua mafai ona e va’ai i le lalolagi, sau loa e amata ona tapena le ta faaipoipoga.”

Ae na oso le tamaitai, ua pei e inoino mai i si tama, ma ia faapea mai, “E mafai faapefea ona ou faaipoipo atu i se tagata tauaso?”

Ua savali ese le alii lea sa avea ma uo tama a le tamaitai na tauaso ma le maligi o ona loimata. O le aso na soso’o ai, na momoli atu ai e se tagata, ia se tusi i le tamaitai na tauaso.

E le’i uma ona lau e le tamaitai na tauaso, ia le tusi, ae fa’apa’u i lalo ma tagi lotulotu.

Sa na’o le tasi lava le laina o le tusi a le alii na la fa’auo, “Ia e tausi lelei i o’u mata.”

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]