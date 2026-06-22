E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE ISUMU NA LIU LEONA”
Sa iai se aso na fai atu ai se tuliga a se isumu ma se pusi, i autafa o se alii faataulaitu. Na matamata le alii faataulaitu, i le auselasela solo o si isumu, e tau lafi, a’o tuliloa solo e le pusi.
Ona oso ai lea o le alofa o le faataulaitu, i si isumu, ma ia tago i le faaliu pusi ia le isumu, ma liliu mai ai le isumu lea ua liu pusi, ua fai la tuliga ma le pusi sa tuliloaina o ia.
O’o i leisi aso, a’o nofonofo ia le faataulaitu, ae toe ausulusulu atu ia le isumu lea ua liu pusi, i le alii faitaulaitu, ona o lo’o tuli atu e le maile. Oka se fe’ai o le maile, na matua’i pefu solo le isumu liu pusi, e su’e se nofoaga e lafi ai, mai i le maile.
Sa matamata mai foi iai le alii faataulaitu ma i’u ina toe oso loa alofa i le isumu lea ua liu pusi, ma tago i le faaliliu le isumu pusi, I se taifau. Ma liliu atu ia le isumu lea ua liu taifau, ma liliu atu ai i le toe latou tuliga ma maile ia na tuliiloa maia o ia.
O leisi aso, a’o nofonofo le faataulaitu, i lalo o se la’au, na ia vaai mai, o toe ausulusulu atu ia le ta’ifau lea na ia faalliua mai i se pusi, a’o tuliloa atu e se leona.
Ua ‘ata le faataulaitu, ma ia matamata mai i le tuliga a le leona ma le taifau po o le isumu na ia faaliliuina i se taifau.
Ma toe tago ai le faataulaitu ma toe faaliu ia le isumu, i se leona.
Ae peitai, ua amata ona faifai ia tagata o le nu’u i le leona, ona sa latou iloa lelei, e le o se leona moni, ae ua na’o se isumu sa faaliu leona ele faataulaitu.
Ua amata ona tausua ma taufa’alili tagata o le nu’u, i le leona lea. ]
Ma oso ai se manatu i le leona, e faapea, e na’o le pau lava le auala e mafai ona tu’u ai le taufa’alili atu o tagata, ia te ia, o le alu e fasioti le fa’ataulaitu.
Ae ina ua iloa mai e le fa’ataulaitu, le fuafua atu o le leona, e osofa’i o ia, na faapea mai loa le faataulaitu, “ia toe fo’i i lou tino moni, talu ai lou le maua i se agaga faafetai, e le tatau ona avea oe ma leona.”
Ma toe faaliu ai loa e le faataulaitu ia le leona i lona tino moni, o se isumu.
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU