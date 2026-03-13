E FAI O LENEI AE O LENA

“AMUIA LE TAGATA E VALAAU MAI LONA MATAI, AE O GALUE”

Na alu ia se tamaititi i lona tama matua ma fesili iai, “Tama matua, e mafai ona o tatou ola e aunoa ma ni fa’afitauli?”

Sa tali le tama matua, “Ioe, e mafai.”

Ua fesili le tamaititi, ‘E mafai faapefea?”

Na tu le tama matua ma mafaufau, ona ia faapea atu lea.

“O le a ou faamatalaina atu se tala pu’upu’u. Na iai se faifa’ato’aga, sa iai sana solofanua. I se tasi aso, na ma’i ai le solofanua ma vala’au ai e le faifa’ato’aga ia le foma’i manu. E le’i umi ae toe manuia le solofanua. Ae o le aso na soso’o ai, sa pa’u mai ai le solofanua mai i luga o se tofe maualuga ma afaina ai vae o le solofanua. Na fai sina umi, o tau tausi vae o le solofanua, ma e le’i umi foi ae toe malosi. Peitai, e le’i leva ona malosi le solofanua, ae mu le fale o manu, lea sa iai le solofanua, ma mu ai le solofanua. E ui ina fai sina umi, ae na mafai ona toe malosi lelei le solofanua, ona o le tausiga a le faifaatoaga.”

“I ni nai aso mulimuli ane, sa ma’i ai le solofanua, i se ma’i tuga lava ma sa va’ai alofa ia le faifa’atoaga i lana manu, i le tele o nei faafitauli e feagai ma ia, i taimi uma. O lea na ia ava’e ai lana fana ma fana ai loa lana solofanua. O le fa’ai’uga lena o la’u tala.”

Ua tu nei le tamaititi ma mafaufau, ona ia toe faapea atu lea i lona tama matua. “O le a le uiga o lau tala, tama matua? Ma e faapefea ona tali ai la’u fesili e uiga i lenei olaga?”

Na ‘ata le tama matua ma ia faapea atu, “O tatou, e pei o le solofanua, ma o faafitauli o lo’o feagai ma i tatou, e pei lava o mea na tutupu i le solofanua. E mafai ona leai ni faafitauli e tutupu i o tatou olaga…ae e fa’atoa tupu lea tulaga, pe a tatou maliliu.”

“Fa’alogo mai oe lo’u atalii, e le tu’ua la tatou galue, se’ia o’o lava ina o tatou maliliu. O lenei olaga, e alu i luga ma lalo, e le tumau i se mea e tasi. E sau lava le aso ma ona lu’itau. Ae o lo tatou faamoeoega, o le maua lea o se vaifofo o nei lu’itau. “

[IA MANUIA TOE FUAFUAGA I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]