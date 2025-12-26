E FAI O LENEI AE O LENA

“O MO’OMO’OGA MO LE KERISIMASI”

Sa ta’atia i lalo ifo o le fata i totonu o le falesa, ia se ato laufala, e pei ona masani ai i tausaga ta’itasi. I totonu o le ato, o lo’o iai se ‘ie lanu mumu, e manogi paina ma moli ga’o. Ma o masina o Tesema i tausaga uma lava, e va’aia ai le ta’atia o lenei ato i lalo o le fata faitaulaga.

O se tulaga ua masani ai tagata o le ‘aulotu, le va’aia o lea ‘ato laufala, ae e le’i o’o atu i le aso Kerisimasi.

Ma o lea ‘ato, e tu’u ai i totonu ia mo’omo’oga ma mana’oga o tagata o le ‘au lotu.

E le tau fa’ailoa i tagata o le ‘au lotu. Ae ua silafia uma e le ‘au pa’ia, e na’o le tusi lava o ou mo’omo’oga ma mana’oga mo le Kerisimasi, ona tu’u le i totonu o le ‘ato laufala. Ona faitau lea e le faifeau i se taimi mulimuli ane ma fai iai lana faitalia.

O isi tausaga, sa maua ai tali i le Kerisimasi. E pei o se tama, na mafai ona tula’i ma savali mai lona nofoa fa’ata’avale. O se tina na te’a lona fiva, ae ua mae’a ona fai mai foma’i, ua le toe iai se fofo o lona gasegase. O leisi tausaga, sa faamanuia ai se aiga lima vaivai i ni meaalofa, e leai seisi e iloa po o ai na foa’i mai ai.

O lenei ato laufala, e malu lona puipuiga e le afioga i le Patele Elisone. Ae peitai, na maliu o ia ma sui mai ai i le Afioga ia Patele Ioane.

O Patele Ioane, e talavou ma faasoa atu iai e Tiakono o le ekalesia ia le uiga o le ato laufala. Ma o latou fa’ailoa atu iai, o se ato o le faatuatua ma le faamoemoe.

E leai se tala a Patele Ione, ae na’o le fa’alogologo lava i le talatalanoa a tiakono, ona e ‘ese foi lona ia manatu i lea tulaga.

I le talitonuga a Patele Ioane, o le Faamoemoe e si’itia agai i luga, ae le o totonu o pepa e gaugau ma tu’u i totonu o se ato laufala. Ae o le Faatuatua, e le o se feutagaiga ona e le o se vai ‘eli tali mana’oga, ia le Atua.

Ma i ana lauga i aso Sa, sa ia taumafai e a’oa’o lea tulaga. Sa ia lauga e uiga i Talosaga, pe a tu’ufa’atasi uma talosaga a tagata o le eklesia, o le a mafai ona tali mai le Atua. Ma sa ia toe faamanatu atu i le ‘au lotu, e le fai mea fa’alilolilo le Atua, pe fai fa’aitu’au.

Ae e ui i lea, i le taimi sa faia ai le sauniga lotu o le afiafi, ae o le taeao e soso’o ai, o le aso Kerisimasi, na va’aia ai le faatumulia o le ato laufala i fasi pepa.

I lena po, sa nofonofo to’atasi ai le alii Patele i lona potu ma ia tago atu i le si’i mai le ato laufala lea ua tumu i fasi pepa. Ma o le taimi lea sa tonu ai i lona manatu, o le a ia taofia lenei masani, o le a ia susunuina ia nei fasipepa ma le ato laufala ma tu’u sa’oloto ia le ‘au lotu mai i le aga ma masani.

I sona manatu, o le afi o le fa’ailoga o le Faamamaina.

Ua lata mai le taimi o le sauniga lotu o le po ae malama le taeao e soso’o ai, le Kerisimasi. A’o nofonofo pe Patele Ioane i lona ofisa, a’o ta’atia le ato laufala i luga o lona laulau. Sa fa’ate’ia o ia i le o’o mai o se u’una’iga ia te ia, e tilotilo i le ‘ato.

Ma a’o ia tilotilo atu i le ato, na ‘a’apa atu lona lima ma se’i mai se fasi pepa sa i totonu. Ua ia tatalaina ma faitau upu sa tusia ai, “Faamolemole, fa’amalolo ia Lesina.”

Na tau mole Patele Ioane, ona e na te masani lelei ia Lesina, o se teineititi o le ‘au lotu e 9 tausaga, ae ua leai sona lauulu ona o vaila’au o lo’o feagai ma ia e tineia ai le Kanesa ua a’afia ai lona tino. E ui i lea, e le faatoilalo ai le loto malosi ma le loto alofa o lea teineititi. O lana ‘ata e laulogo uma ai totonu o le falesa.

Ua toe ‘a’apa atu Patele Ioane ma u’u mai leisi fasi pepa, “Faamolemole ia maua e Lesina ma lona aiga, ia se Kerisimasi e latou te le toe faagaloina.

Ma faape na ai i le tele o isi fasi pepa na soso’o ai. E tasi lava le talosaga a le ekalesia, e mo Lesina ma lona aiga. E leai se tasi sa mana’o i se faamanuiaga mo ia lava. Ae ua na’o talosaga mo Lesina ma lona gasegase.

Ona ‘a’apa atu loa lea o Patele Ioane i le fasi pepa mulimuli, ma ia tatalaina.

“Ia jfa’aauau pea ona maua e lo’u aiga ma tagata uma o le matou ekalesia ia le fa’atuatua, pe a ‘ou oti.”

E leai se igoa. E leai se talosaga ina ia ave’ese le ma’i po o se faamalologa, mo ia.

Ua to’otuli ifo Patele Ioane i autafa o lana laulau, ma amata ona tatalo.

[E FA’AMANUIA ATU LE KERISIMASI I AIGA UMA O LE TATOU ATUNU’U, MAI I FANAU ITI, SE’IA PA’IA LAUAO SINASINA UMA, I TOTONU O MAOTA MA LAOA, AEMAISE I LATOU O LO’O FA’ATAOTOLIA I MAOTA GASEGASE.]