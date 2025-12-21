E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LAPITI LOTOTELE O FEALOFANI”

I se tasi aso, sa faia ai se malelega a le Tupu o le nu’u, o le a faia se ‘aiga tele lava mo lapiti uma lava o le malo.

Ina ua fa’alogo iai le lapiti o Fealofani ma ana uo, i le faatonuga a le Tupu, sa o latou osooso i luga ma ta ta o latou vae, ma le fiafia.

Ae peitai, ina ua ta’u mai le nofoaga o le a faia ai lenei ‘aiga fiafia, na vave uma ai iina le fiafia o Fealofani.

Ona o le ‘aiga tele ma le fiafia, o le a faia i le maota o le Tupu. Ae o le maota o le Tupu, e tu tasi lava i luga o se mauga, ma e tasi lava le auala e agai atu ai i luga o le mauga.

O le mafua’aga o le popole vale o Fealofani, ona o ia e fefe e a’e i luga o mea maualuluga a e na te le iloa pe a faapefea ona a’e i luga o le mauga, e alu i le maota o le Tupu.

Ae e le’i o’o i le aso o le aiga fiafia, sa taumafai ia Fealofani e alu e fa’ata’ita’i savali agai i le Maota o le Tupu, e va’ai pe mafai ona o’o i luga.

Ae peitai, e le’i afa le auala, ae toe tilotilo mai i lalo ia Fealofani ma mau ai loa le tu, ua le toe minoi ma o le fa’alua ai foi lena ona o atu ana uo ma lona aiga ma si’i mai Fealofani i lalo.

Ua o’o i le aso o le pati tele i le maota o le Tupu, ua o uma lapiti o le malo i le pati, faatasi ai ma uo a aiga o Fealofani.

Ae ua na’o le nofonofo o Fealofani i lalo o le mauga ma faalogologo atu i leo fiafia o lapiti i le pati, faapea le musika ma ia sogisogi i le manogi manaia mai o mea’ai o le pati.

“E, atonu lava e le manai le la pati. Na ou faalogo e le manaia mea’ai o le pati. O ai o le a a’e i le la mauga maualuga ae fo’i mai i le ma’i i meaai o le pati. Leai, e sili ai lo’u nofo fiafia ma le saogalemu, i’i.” O mafaufauga ia a le lapiti o Fealofani.

“Oi, e faafefea na e iloa e leaga meaai o le pati?” o le fesili mai lea o Isumu. O lena e te le o alu i le pati e tofo ia meaai, ae na ua e fai mai e leaga.” E fai lava le faamatalaga a Isumu ma toe tamo’e agai i luga o le mauga.

[IA MANUIA TOE FUAFUAGA O LENEI VAIASO]