E FAI O LENEI AE O LENA
“O SE LESONA TAUA"
O se tasi aso, na mana’o ai le tamaloa mau’oa e ave lona atalii, e fai se la tafaoga fa’atamilo i le latou nu’u. Ma o le mafua’aga o lenei tafaoga sa mana’o le tamaloa mau’oa ina ia fa’aali i lona atalii, ia olaga o tagata matitiva.
E lua aso, lua po, sa nonofo ai le tamaloa mau’oa ma lona atalii, i se fale o se faifa’ato’aga ma lona to’alua ma se la fanau. Ma o lenei aiga, e le tele se ‘oa po o se tupe, e maua. O la’ei a le fanau, e masaesae ma palapala i taimi uma.
Ina ua toe taliu le faigamalaga a le tamaloa mau’oa ma lona atalii, sa fesili atu le tamaloa mau’oa i lona atalii, pe sa fiafia i le la tafaoga. Sa tali le atalii, na matua’i fiafia lava ma e toe fia alu i se aso, e asi le aiga a le faifa’ato’aga aemaise ana uo fou – le fanau a le faifa’ato’aga.
Ona fesili atu lea o le tamaloa mau’oa i lona atalii. “Atalii, ua e va’ai la i olaga o tagata matitiva?”
Sa tali mai le atalii ma faapea, “Ioe tama.”
“O le a la sau lesona na maua mai i le ta malaga?” o le fesili atu lea a le tamaloa mau’oa i lona atalii.
Na tali le atalii, “Sa ou va’ai e tasi le tatou ta’ifau, ae fa ta’ifau a le faifa’atoaga. E iai le tatou vaitaele e o’o atu i le ogatotonu o le tatou pa la’au, ae iai le vaitafe i le fanua a le faifa’ato’aga, e leai sona faaiuga. O a tatou moli ia e mumu i le tatou pa la’au, e oka mai fafo, ae o le fanua a le faifa’ato’aga, e susulu ai fetu e tele o le lagi. O luma o le tatou fale, e gata mai i le tatou pa la’au, ae o lumafale o le fale a le faifa’ato’aga, e alu ai lava, e le gata.”
“O le tatou fanua, e alu atu, gata. Ae o le fanua a le faifa’ato’aga, e le iloa atu lona gata’aga,” o le tala lea a le atalii o le tamaloa mau’oa. “O tatou, e iai a tatou auauna e fai a tatou feau ma galuega. Ae i le fale o le faifa’ato’aga, e leai ni a latou auauna, ae latou te auauna atu i isi.”
Sa faapea le tamaloa mau’oa ua mae’a le faamatalaga a lona atalii, ae peitai, sa toe faapea mai lona atalii, “Ma leisi, o tatou e fa’atau mai a tatou mea’ai mai i le faleoloa, ae o le aiga a le faifa’ato’aga, e to to lava e latou a latou mea’ai. O isi la’au e tau le totoina e latou, ae e fua mai ai le tele o mea’ai latou te a’ai ai.”
“Ma le mea mulimuli,” o le tala lea a le atalii, “O tatou e pa puipui a tatou fanua, e puipui ai lo tatou saogalemu. Ae o le aiga o le faifa’ato’aga, e tele a latou uo e puipuia i latou.”
Ua na’o le saofa’i o le tamaloa mau’oa, i le faamatalaga a lona atalii, ua na leiloa tali mai iai.
Ae o le taimi lea, sa oso atu lona atalii ma fusi mau lona ua ma faapea atu, “Tama, fa’afetai mo le fa’aalia mai ia te a’u, le tatou matitiva lea o lo’o tatou iai.”
[IA MANUIA FUAFUAGA O LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]