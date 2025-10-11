E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE MOGAMOGA POTO”

Na iai ni mogamoga se tolu, ua leva ona fia ‘a’ai. Na o latou o atu i se faifa’ato’aga ma aisi ai mo se latou mea’ai. Ua ofo alofa mai iai e le faifa’ato’aga ia se falaoa ma sisi. Ua a’ai nei mogamoga ma ua ma’o’ona, ona sefe lea o a latou toe’aiga, e ave mo a latou aiga.

Ae ina ua sauni nei mogamoga e toe fo’i atu i a latou aiga, na faapea atu le faifa’ato’aga ia i latou. “Fa’alogo mai mogamoga, e a pe a ou tu’uina atu se galuega mo outou i la’u fa’ato’aga. Ona outou le tau aisi ai lea i ni mea’ai, ae e mafai ona maua a outou mea’ai, mo la outou galuega.”

Ua fesili mai mogamoga, po o le a le galuega ae pe fia foi le latou totogi.

Ua tali atu le faifa’atoaga, “E fa ni avanoa faigaluega o lo’o iai nei i totonu o lo’u fa’ato’aga. Ma e ‘ese’ese foi totogi. E pule lava outou, po o le fea galuega e tou te fia galulue ai. Ae o le galuega muamua, e manaomia se tasi e fa’ailoa i a’u moa le taimi ua saunia ai a latou mea’ai, ma o le totogi e $3,000 i le masina. O le galuega lona lua, o lo’o manaomia seisi e na te fofo’eina ma fa’amama a’u Fiu, ma e $5,000 le totogi o lea galuega. O le galuega lona tolu, o lo’o manaomia seisi e alu e tuli ‘ese ia pili lea ua fai ma fa’asoesa i totonu o lo’u fa’atoaga. E $4,000 le totogi i le masina. Ma le galuega mulimuli, e na’o le $250 i le masina. Ua ou manaomia seisi e pese ma siva mo a’u ‘Oti.”

E le’i uma lelei mai le faamatalaga a le faifaato’aga, ae oso atu le mogamoga muamua ma faapea atu, “Aumai ma a’u le galuega e $5,000 lona totogi. Lea o le a ou alu atu e fisi ma faamama lelei au Fiu.”

Ae oso mai le mogamoga lona lua ma fai mai, “Aumai ma a’u le galuega e $4,000 lona totogi. O lea ua ou sauni ou te alu atu e tuli ‘ese ia pili na e fa’asoesa i lou faatoaga.”

Na fai si umi o tu le mogamoga lona tolu ma tau mafaufau. Ona ia faapea mai lea, “Aumai ia te a’u le galuega na e na’o le $250 lona totogi. E mafai ona ou pese ma faafiafia mo oe.”

Ua tutu isi mogamoga e to’alua ma tilotilo mai i le latou us olona tolu, pei ua leaga le ulu ma lona tago piki le totogi e na’o le $250 i le masina.

O le taeao na soso’o ai, na vave usu atu ai lava ia mogamoga nei e to’atolu e faigaluega. Ae peitai, ina ua amata ona faigaluega nei mogamoga, na fa’afuase’i lava ona feoti ia le mogamoga muamua ma le mogamoga lona lua.

Ua fesili atu le faifa’atoaga i le mogamoga lona tolu, pe aisea na ia tago ai piki le galuega pito sili ona maualalo lona totogi.

Sa tali le mogamoga lona tolu, “O le mea muamua lava, o le mea’ai e fiafia ai tele ia moa, o mogamoga. O le a le mea o le a ou filifili ai lena galuega ou te latalata ai i moa. Ma le lona lua, o le malosi o le manogi o le Fiu, e afaina ai matou. O le a le mea ole a ou filifilia ai se galuega e mafai ona ou vave mole ai? Lona tolu, o pili, e fiafia foi e ‘ai ia mogamoga.”

Na toe faapea atu le mogamoga, “E le taua le tupe ae taua lo’u ola.”

