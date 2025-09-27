E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FA’ATA’OTO I LE PENITALA”

Ae e le’i tu’uina e le alii sa gaosia penitala, ia le penitala i totonu o le atigipusa, sa ia tago tu’u i ona autafa.

Ma ia faapea atu i le penitala, e 5 lava ni tulaga, e mana’omia ona e nofo malamalama ai. Ae ou te le’i tu’uina atu oe, e te alu i le lalolagi, ia e manatua ma aua ne’i e fa’agaloina. Ona avea lea o oe ma penitala sili ona tulaga ‘ese.

Muamua: E mafai ona faia mea sili atu, pe afai e te tu’u atu oe, e u’uina i lima o se tagata.

Lona Lua: O le a e lagonaina se tiga, mai lea taimi ma lea taimi, ae e mafua lea tiga, ina ia mafai ona fa’aleleia atili oe.

Lona tolu: O le a mafai ona e fa’asa’oina so’o se mea sese e te faia.

Lona Fa: O le vaega pito sili ma le taua ia te oe, o totonu o oe.

Lona Lima: O a lava mea mafolafola o le a fa’aaogaina ai oe, o le a mafai ona e tu’uina iai lau maka. Ia e fa’aauau ona e tusitusi, e tusa po o le a le tulaga e te iai.

Sa malamalama le penitala i faamatalaga a le Gaosi Penitala, na fai atu ia te ia, ma ia folafola, o le a ia manatuaina nei mea uma.

A tu’u mai ia i tatou, pe a e sui tulaga i le penitala, ma e manatua nei lesona ma faamanatu, o le a mafai ona sili atu lout agata.

Muamua: O le a e mafaia ni tulaga sili atu, pe a e tu’u atu lou tagata, i a’ao o le Atua. Ma ia faatagaina le fa’aaogaina o oe, e auauna atu ai i isi.

Lona Lua: O le a o’o mai tiga i lea taimi ma lea taimi, ae o le a avea nei tiga ma auala e fa’amalosia ai oe.

Lona Tolu: O le a mafai ona e faasa’oina so’o se sese po o se sasi e ono tula’i mai i lou olaga.

Lona Fa: O le vaega pito sili ona taua, i lou tagata, o totonu o oe. E le o foliga, malosi faaletagata ae o totonu o le tagata.

Ma le Lona Lima: O fea lava se auala e te uia, o le a tu’uina iai lau maka. Po o le a se tulaga e o’o iai lou olaga, e tatau ona faia ou tiute ma teu ai sau maka, i lenei lalolagi.

[IA MANUIA TOE FUAFUAGA I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]