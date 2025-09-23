E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LAPITI FA’AMAONI”

I aso a la ua leva, na nofo ai i totonu o se vaomatua lanu meamata, ia se lapiti e igoa ia Rupi. O Rupi, o se lapiti loto alofa ma e le iloa pepelo, e tautala lava o ia i le faamaoni.

O se tasi aso, na maua ai e Rupi ia se apu lanu mumu i lalo o se la’au.

“Oka se manaia o le apu,” o le tala lea a Rupu.

Ae ona va’aia loa se fa’ailo o pipi’i mai i le la’au. O upu o lo’o tusia i lea fa’ailo e faapea, “O le apu lenei a le Urosa.”

Ua mafaufau ifo ia Rupi, ua fia ‘ai e Rupi ia le apu, ae e le o se apu a ia. Fai mai le fa’ailo, o le apu mai i le la’au a le Urosa.

Ona tago loa Rupi i le piki i luga le apu, ma tamo’e saoasaoa i le fale a le Urosa.

“Urosa! Urosa! Vaai i lau apu lea sa ou mauaina,” o le vala’au atu lea a Rupi.

Ua ata le alii o Urosa ma ia faapea mai, “Se faafetai lava Rupi, e ese ma lou faamaoni. Ia tago e ave ma oe lena apu, e fai ma a’u meaalofa mo oe.”

Na matua’I fiafia lava Rupi ma toe foi ma lana apu, ua ai ma le fiafia.

[IA MANUIA FUAFUAGA O LENEI VAIASO FOU MA IA MANATUA…E SILI LE FA’AMAONI!]