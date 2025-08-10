Vaega e 22

Ae sagai mai loa mo le fa'aauauina o le tatou Fagogo, "O LE AVE PASI A'OGA" i lona vaega e 22.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 22.

Na fai sina umi o saofa’i le pulea’oga ua le toe tautala, ina ua mae’a ona ia fa’ailoa atu i le komiti faafoe a le aoga, ia le iai o se ripoti o lo’o taulimaina e leoleo, e ao ona nofo uta iai le komiti.

Ua fetilofa’i ia sui o le komiti, po o le a lenei ripoti.

Ona ea a’e lea i luga o le pulea’oga ma ona foliga faanoanoa, e pei o le a toeititi tagi, ma ia faapea atu i le komiti. “E tusa ai ma le faamatalaga mai i le taitai leoleo, i le su’esu’ega sa faia e le foma’i faapitoa, i le tino maliu o le alii ave pasi o Paulo. Na fa’amaonia ai le maliu o le alii ave pasi, ona ua ova pe ua faatumulia lona tino i vaega o fualaau faaasaina (Aisa).”

“O le a le uiga o le saunoaga a lau susuga i le puleaoga?” o le fesili mai lea o se tasi o sui o le komiti.

Ae tali mai le pulea’oga, “O le mafua’aga ua talo ai lenei fonotaga, ina ia o tatou soalaupuleina se fa’aaliga e ao ona tu’uina atu i matua, talu ai lenei ripoti ua o’o mai e uiga i le ave pasi a le aoga.”

Na fesili seisi sui o le komiti, “O le a le mafua’aga tonu na maliu ai le ave pasi?”

Sa tali le pulea’oga, “E tusa ai ma su’esu’ega a foma’i, na mafua ona maliu Paulo (le ave pasi a’oga), ona o le malosi o le taia i le taavale sa so’aina o ia.”

“Ia na’o pau lava lena o le vaega e tatau ona fa’ailoa i matua, o le mafua’aga na maliu ai Paulo. Ae o isi lava tulaga, e le o se mea lena a tatou.” O le manatu fa’aalia a se tasi o sui o le komiti faafoe, ma e sa faapea ona tau fai ioe uma iai totino o le komiti.

Na toe fesili atu le puleaoga, “Ae afai ae toe malamalama ifo ia matua i le ripoti lea mai i le ofisa a leoleo, e faafefea ona o tatou fa’amalamalama lea tulaga? O le tulaga lea ou te taumafai, ina ia leai se fa’afitauli e ono tula’i mai i se taimi mulimuli ane, ma a’afia ai i tatou.”

Ae na toe tali mai se tasi o sui o le komiti faafoe, “E leai se mafua’aga e a’afia ai fua tatou. E lei tupu le faalavelave ona o Paulo. Na mafua ona o leisi aveta’avale.”

[E FAIA PEA]