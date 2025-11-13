O LE AUUSO SA LEILOLOA

VAEGA 04

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

*************************************************

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua toe amata lelei le faamatalaga o le fagogo a le alii o Elekana, a’o fa’alogologo ana uo o Maria ma Nevo.

I aso a la ua leva, o le amatamata mai lea a Elekana, sa iai se auuso e to’alua, na nonofo i se nu’u, e le to’atele nisi na nonofo ai. O nei tamaitai, o Faresa le igoa o leisi tamaitai, ae o Patisepa le igoa o leisi.

O le tamaitai matua o Faresa, sa talu lava ona fanau mai, na iloa lava e tagata lona tulaga ‘ese, ona e fai e lua mea uli i mata ta’itasi, ae o ona taliga, e ma’ai le pito i luga.

Ae o le teine o Patisepa, sa fiafia ai le to’atele, ona e le gata i le puta pa’epa’e, ae o ona alafau, e mumu sesega, e tele ina fiafia tagata e milimili ma iini.

O le tama o nei tamaitai, o se tagata e gaosia so’o se mea i le afi ma e tele ina fa’atau ana sapelu ma naifi, e na te gaosia, i luga o le initeneti. O le tina o le aiga, e gafa ma le fa’atautaia o le pisinisi a le aiga.

O le tina o nei tamaitai, sa faitala femusumusua’i ai le toatele o tagata o le nu’u. E le o se tagata e pei o latou. Ae e tusa ai ma tala tu’ugutu mai i o latou tua’a, o matua o le tina a le auuso o Faresa ma Patisepa, o ni tagata mai i le vaomatua, ma o le mafua’aga lena, e foliga ai faapea ia le teine matua o Faresa.

Ae ina ua fetaui ia le tina a Faresa ma Patisepa, ma lo la tama, na tu’ua e lo la tina ia ona tagata i le vaomatua, ae sosola mai ma lo la tama i tai i le ‘a’ai ma nonofo ai.

Peitai, o le tulafono a lea ituaiga i le vaomatua, e matua’i fa’asa lava seisi o a latou ituaiga, ona nofo ‘ese ma i latou. Ma sa o latou o mai ma saili atu ia le tina o nei tamaitai. Ma ina ua maua o ia, sa fiu ona tagata e taumafai e toe fa’afo’i atu i le vaomatua, ae peitai, sa musu le fafine.

Na i’u ai lava ina tula’i mai se fa’alavelave ma maliliu ai matua o le auuso o Faresa ma Patisepa, ae ua ave nei i la’ua e tagata o lo la tina i se nofoaga mamao lava.

[E FAIA PEA]