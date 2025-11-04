O LE AUUSO SA LEILOLOA

VAEGA 02

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai ina ua alu le tama’ita’i aulelei lea ua fuafua le alii o Fialelei, e faaipoipo atu iai, e asiasi ma se’i va’ai foi, i le fale o le a fai ma ona maota, pe a mae’a le la faaipoipoga ma Fialelei.

Ae peitai, sa matua’i fa’ate’ia le tamaitai ina ua o’o i totonu o le fale ma ona maua ai i se tasi o potu, ia ni ‘auivi o ni tamaitai, faapea ma ni tino maliliu e le’i liu efuefu, o ni tamaitai o lo’o la’ei ni o latou ofu faaipoipo.

Toe faaopoopo iai ma lona va’ai tino i le toe fo’i atu o le alii o Fialelei, i le fale, ae o lo’o amo atu se tamaitai o lo’o fai lona ofu ma lona veli faaipoipo. Sa toeititi lava a maua e Fialelei ia le tamaitai lea o lo’o fa’agatasi ma se tasi o pou o le fale.

Aemaise ai ina ua mase’e mai i lima o Fialelei ia le mama fa’aipoipo mai i le lima o le tamaitai faaipoipo lea sa ia amoina atu, ma ta’avale tonu mai lava i le pou lea o lo’o fa’atatasi ai le tamaitai aulelei lea o lo’o loma le la faaipoipoga.

Sa matua’i fefe lava le tamaitai ina ne’i iloa pe toe fo’i mai Fialelei i le mea lea e tu ai, e su’e le mama. Ae peitai, sa toe fa’aauau ona savali Fialelei ma le tino maliu o le teine faaipoipo.

O le taimi lea na le’i toe fa’atali ai le tamaitai lea sa lafi, ae ua pefu ma le atoa I fafo o le faitoto’a, ma fa’ato’a toe tu lava e to lona sela, ina ua taunu’u i totonu o lona potu moe, i le latou fale.

O le aso na soso’o ai, sa alu atu ai le alii o Fialelei, e asi le tamaitai lalelei lenei ua foufou e la te faaipoipo, ona ua o’o i le taimi e saini ai le la konakarate faaipoipo.

Sa tau le mautonu le mafaufau o le tamaitai, i lona vaai atu o saofai mai Fialelei ma ona tuagane ma lona aiga atoa. Ma i’u ai lava ina faamatalaina e le teine ia mea sa ia va’aia i le fale o Fialelei.

Ae peitai, sa tete’e ma le malosi ia le alii o Fialelei i faamatalaga a le teine. Se’ia o’o lava ina tago le teine ma se’i ane i fafo le mama faaipoipo lea na taavale atu i le pou sa tu ai, ma fa’aali mai i ona tuagane ma lona aiga.

O iina na le’i toe fa’atali ai loa tuagane o le teine, ae feosofi mai ma fasiotia ia le alii o Fialelei.

[E FAIA PEA]