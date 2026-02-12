O LE AUUSO NA LEILOLOA
VAEGA 30
E toe fa'atalofa atu i a tatou pa'aga i so'o se tulimanu o le kelope o lo'o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa'atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.
Ina ua fesili atu le tamaitai o Sosefina ia Lave, pe aisea le mea e ita ai le Perenise i lona uso masaga o Selesitila. Aua e maitau lava e Sosefina, le fiafia tele o le Perenise e fa’atiga le loto o Selesitila, i so’o se mea e latou te fetaui ai. Pe le fetaui foi, ae iai lava le mea e faia e le Perenise, i aso uma, a le lavea ai Selesitila, e ita ai.
Ae na fa’ate’ia ia Sosefina, ina ua faapea atu Lave, e le ita le Perenise ia Selesitila. Ae e pei ua fai ma sana mea fiafia, le va’ai atu o ita mai ia Selesitila ia te ia (Perenise).
Na toe fia fai atu leisi fesili a Sosefina, ae peitai, sa tu i luga le alii o Lave ma toso atu lona lima ma faapea mai, “E iai le mea lea ou te fia fa’aali atu ia te oe.
Ma ta’ita’i atu e Lave ia Sosefina, agai i totonu o le togavao, i se vaitafe o iai. Ma ina ua latalata atu le savaliga a le to’alua lea i le vaitafe, sa lagonaina ia le ta ta malie mai o se musika mai lalo o se la’au.
Na fa’apea ona toso atu e Lave ia le teine o Sosefina ma o la sisiva ai i tafatafa o le vaitafe. Ina ua mae’a, sa o la nonofo a’e i luga o le vao ua mae’a ona fofola ai se fala ma ni ipu uaina ua tu’uina ai i luga.
A’o inu ipu uaina a le to’alua lea ma talatalanoa, sa fa’ate’ia Sosefina ina ua faasino atu iai e Lave ia se tamaititi, o lo’o fai sina mamao teisi atu lava. Ina ua tepa atu iai Sosefina, sa ia iloa atu, le fa’ataupupula sa’o mai o le tamaititi ia la’ua.
“Alu e talanoa ai,” o le faapea mai lea a Lave ia Sosefina.
“A’e, ou te le iloa le la tamaititi,” o le tali atu lea a Sosefina.
Ae peitai, sa augani atu pea Lave ia Sosefina e alu e talanoa i le tamaititi. Ma i’u ai lava ina tu i luga ia Sosefina ma savali atu i le mea o tu mai ai le tamaititi.
“O ai lou igoa?” o le fesili atu lea a Sosefina ina ua latalata atu i le tamaititi.
“O a’u o Eti,” o le tali mai lea a le tamaititi.
“E iai se mea e mafai ona ou faia mo oe, Eti?” o le toe fesili atu lea a Sosefina, i le tamaititi.
“E mafai ona ta sisiva?” o le tali lea a le tamaititi, na matua’i fa’ate’ia tele ai Sosefina.
