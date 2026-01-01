Vaega e 19

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 19.

************************************************

Ina ua faalogo ia Sosefina i faamatalaga i le mea na fai e lona uso masaga, o Selesitila, e taui ma sui atu ai i le Perenise ma lana vaega, sa le gata ina maofa Sosefina i le mea sa faia e lona uso, ae nao so a’e foi lona fefe, i le lototele faavalevalea a lona uso.

Ma na matua’i vaai lelei ia Sosefina i le inoino o le Perenise, ina ua o latou fetaui tutu lava i leisi aso.

Ae e ui i le foliga ita sa va’aia i le Perenise, ae sa le’i solomuli ai le teine o Selesitila ma ia ‘ata atu i le Perenise.

O le taimi lea, na oso ai le ita tele i le loto o Sosefina, ae e le o se ita i le Perenise, ae o le ita i lona uso.

O lea ua tolu aso e le’i toe va’ai ia Sosefina ia Lave, ae o lea ua fa’atiga ia lona uso, i le finagalo o le Perenise. Ma na manatu faapea Sosefina, “Ua matua’i tele o le mea faia e Selesitila e taui ma sui atu ai i le Perenise, ae e leai lava se mea matuia a le Perenise na fai.”

Ioe, ua le ‘au ia Sosefiina i lona uso ae ua ita iai ma ia fai mai, e fa’atauva’a le gaioiga sa faia e le Perenise, o le kiki o palapala i le la mea’ai.

Sa tele le mana’o o Sosefina e oso atu e lulu lona uso, pe ‘e’e iai, ae peitai, ua na iloa lelei lava le le fiafia o lona uso ia te ia, ona o lona pala’ai i le Perenise ma lona ‘au i ana mea leaga e fai mai ia la’ua.

Ma na iloa lelei foi e Sosefina, afai ae iloa e Selesitila ia le la faigauo ma Lave, o se tasi o uo mamae a le Perenise, o iina lava e masae moni ai lava ma le la laufa’i ma lona uso.

Ua le iloa moni e Sosefina, po o ai o lo’o ita iai, po o le Perenise ma ona uiga faamaualuga, po o lona uiga ma ona uiga fia toa faavalevalea, ia po o le alii o Lave lea ua atoa le tolu po, tolu ao, ua le toe vaai iai le teine o Sosefina.

[E FAIA PEA]